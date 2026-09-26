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Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon merkezi kapatılıyor! Yabancı askeri üs kalmayacak

Irak, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkedeki merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu. Bu kararla ülkede yabancı askeri üs kalmamış olacak.

Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon merkezi kapatılıyor! Yabancı askeri üs kalmayacak

Irak Silahlı Kuvvetler Başkanı Ofis Müdürü Abdulemir Şammari, yaptığı açıklamada, Irak’taki güvenlik durumunun iyi olduğunu ve ülke topraklarının tamamında kontrolün sağlandığını belirterek, “Ülkenin güvenliği konusunda herhangi bir endişe bulunmuyor.” dedi.

YABANCI ASKERİ ÜS KALMAYACAK

Irak’ta 30 Eylül itibarıyla uluslararası koalisyon merkezinin kapatılacağını ifade eden Şammari, ülke topraklarında herhangi bir yabancı askeri üssün olmayacağını belirtti.

Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon merkezi kapatılıyor! Yabancı askeri üs kalmayacak 1

Irak hükümeti, 1 Ekim tarihini “Egemenlik Bayramı” olarak kutlamaya hazırlanıyor.

ABD, DESTEK SAHASINI IRAK'A DEVRETMİŞTİ

Irak Dışişleri Bakanlığı ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği arasında, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki diplomatik destek sahasının Irak hükümetine devrine ilişkin anlaşma imzalandı.
Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon merkezi kapatılıyor! Yabancı askeri üs kalmayacak 2
Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlıkta düzenlenen imza töreninde anlaşmaya, Irak Dışişleri Bakanlığının İkili İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahrülulum ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Büyükelçi Stephen Fagin imza attı.

Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon merkezi kapatılıyor! Yabancı askeri üs kalmayacak 3

Anlaşmanın, uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun ve yabancı askeri varlığının sona erdirilmesine ilişkin süreç kapsamında, 30 Eylül 2026 olarak belirlenen takvim doğrultusunda atılan adımlardan biri olduğu belirtildi. Bahrülulum, söz konusu adımın Irak-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir işbirliği ve ortaklık aşamasına taşınması açısından önem taşıdığını ifade etti.
Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon merkezi kapatılıyor! Yabancı askeri üs kalmayacak 4
ABD Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fagin de ülkesinin, Irak hükümetinin Bağdat ile Washington arasındaki ilişkileri geliştirme çabalarını desteklediğini belirtti.

Fagin, iki ülke arasında imzalanan anlaşma ve mutabakatlara dayanarak, Irak ve ABD'nin egemenliğine saygı gösterilmesi ve önümüzdeki dönemde ortak işbirliği için yeni imkanlar oluşturulması gerektiğini ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri Irak
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