HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

MSB Somali'de ihtiyaç sahibi gazi ve ailelerine tekerlekli sandalye dağıttı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'de ihtiyaç sahibi gazi ve ailelerine tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldığını bildirdi.

MSB Somali'de ihtiyaç sahibi gazi ve ailelerine tekerlekli sandalye dağıttı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının, sivil-asker işbirliği faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Somali Asker Hastanesinde ihtiyaç sahibi gazi ve ailelerine 40 tekerlekli sandalye teslim edildiği, ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldığı, çocuklara top, oyuncak ve çeşitli giyim malzemelerinin dağıtıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uşak için kuvvetli sağanak yağış uyarısıUşak için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
İş yerinde husumetlilerinin saldırısına uğradı: 3 çocuk annesi kadın yaralandıİş yerinde husumetlilerinin saldırısına uğradı: 3 çocuk annesi kadın yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Somali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması! Canlı yayında duyurdu

'Vanlı Kara Haydar'a yeni operasyon: İki araçtan servet çıktı!

'Vanlı Kara Haydar'a yeni operasyon: İki araçtan servet çıktı!

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.