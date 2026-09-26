Uşak için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Uşak Valiliğince sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli, Afyonkarahisar çevrelerinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre 27.09.2026 Pazar günü güneybatı kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır