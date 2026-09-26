Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin izleyeceği yol haritasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbakan, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekildiklerini hatırlatarak, bir sonraki seçimde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.

"FATİH ERBAKAN CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR"

KRT'de katıldığı programda Erbakan'a, "Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayıdır diyebilir miyiz, kesin olarak bugünden?" sorusu yöneltildi.

Erbakan bu soruya, "Evet, bunu söylüyoruz" yanıtını verdi. Böylece Yeniden Refah Partisi lideri, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağının mesajını açık şekilde verdi.

"BİR İSİM LEHİNE ADAYLIKTAN ÇEKİLMEK UYGUN OLMAZ"

2023 seçimlerinde izlenen yöntemin bir sonraki seçimde tekrarlanmasının siyasi açıdan doğru olmayacağını belirten Erbakan, partisinin artık kendi adayıyla seçime girmesi gerektiğini ifade etti.

Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle bir seçim daha bizim herhangi bir isim lehine adaylıktan çekilmemizin hem siyasi olarak hem mantıken de çok uygun olmayacağını düşünüyoruz."

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin ülkeyi yönetme iddiası bulunan bir siyasi parti olduğunu belirterek, genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olmasının doğal olduğunu söyledi.

"ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİP OLAN BİR PARTİYİZ"

Erbakan, partisinin seçimlere kendi projeleri ve çözüm önerileriyle girmek istediğini belirterek şöyle konuştu:

"Biz de projeleri olan, iddiası olan, çözüm önerileri olan ve ülkeyi yönetmeye talip olan bir siyasi partiyiz."

Yeniden Refah Partisi lideri, bu nedenle genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girmesinin parti açısından doğal bir sonuç olduğunu dile getirdi.

2023'TE ERDOĞAN LEHİNE ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Fatih Erbakan, bugünkü tutumunun 2023 seçimlerindeki süreçten farklı olduğunu da vurguladı.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adaylık için gerekli imzaları toplama aşamasında olduklarını belirten Erbakan, o dönemde adaylıktan çekilme kararının seçim şartları ve AK Parti ile yapılan mutabakat çerçevesinde alındığını ifade etti.

Erbakan'ın son açıklamasıyla birlikte Yeniden Refah Partisi'nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi genel başkanı Fatih Erbakan'ı aday göstermeyi planladığı yönündeki tutumu netlik kazanmış oldu.