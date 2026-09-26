Kara kış havası geldi! Balkanlar'dan girecek, montları hazırlayın... Sıcaklık 7 derece düşüor

Sonbaharın ilk günlerinde yazdan kalma havaların etkisini sürdüğü Türkiye'de, hafta sonuyla birlikte hava değişiyor. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası, önce yağışları beraberinde getirecek, ardından sıcaklıklarda belirgin bir düşüşe neden olacak.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojik tahminlere göre bugün özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde bulutluluk artacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yurdun diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu, yer yer açık bir hava hakim olacak.

SOĞUK HAVA BALKANLAR'DAN GELİYOR

Hafta sonuyla birlikte hava sıcaklıklarında yeni bir döneme girilecek. Balkanlar üzerinden Türkiye'ye ulaşması beklenen soğuk hava kütlesinin cumartesi günü Trakya'dan giriş yapması öngörülüyor.

Sistemin pazar günü etkisini genişletmesiyle Marmara'nın yanı sıra Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında da yağışların görülmesi bekleniyor.

Yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde kuvvetlenebileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarında da hissedilir bir düşüş yaşanacak.

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR 4-5 DERECE DÜŞECEK

Tahminlere göre pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde özellikle batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar mevcut değerlere kıyasla 4 ila 5 derece azalacak.

Sıcaklık düşüşüyle birlikte bazı kentlerde gündüz değerlerinin 20 derecenin altına gerilemesi bekleniyor. Böylece yaz havasının ardından sonbaharın serin yüzü daha geniş bir bölgede hissedilecek.

İSTANBUL İÇİN PAZAR AKŞAMI UYARISI

İstanbul'da da hafta sonundan itibaren yağışlı hava etkili olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) değerlendirmelerine göre kent genelinde hafta boyunca sağanak geçişleri görülebilecek.

Kentte cumartesi günü yerel yağışların etkili olması beklenirken, pazar günü saat 18.00'den sonra yağışların kuvvetlenerek İstanbul'un daha geniş bir bölümünde görülmesi bekleniyor.

Yağışlarla birlikte kuzey yönlerden esecek rüzgarın da kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar hızının zaman zaman saatte 30 ila 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA TERMOMETRELER 15 DERECEYİ GÖREBİLİR

İstanbul'da halen 22-24 derece civarında seyreden sıcaklıkların yeni sistemle birlikte ciddi şekilde gerilemesi bekleniyor.

Tahminlere göre sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 15-18 derece aralığına kadar düşmesi bekleniyor. Böylece kentte kısa süre içinde yaklaşık 7 derecelik sıcaklık kaybı yaşanabilecek.

Uzmanların değerlendirmelerine göre vatandaşların özellikle pazar akşamından itibaren kuvvetlenmesi beklenen yağış ve rüzgara karşı dikkatli olması gerekiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ:

26 EYLÜL CUMARTESİ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu