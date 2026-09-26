Manisa'da okul önündeki silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi tutuklandı: Annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı yerin sahibi...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise öğrencisinin okula düzenlediği ve 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili tutuklama kararları duyuruldu. Olaya dair yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin tutuklandığı, 3 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

MANİSA'DAKİ OKULA TÜFEKLİ SALDIRI OLAYINDA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

sınıf öğrencisi H.O.’nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen H.O. ile annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ile bir arkadaşının aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POMPALI TÜFEKLE OKUL ÖNÜNDE DEHŞET SAÇMIŞTI

Saldırganın olay öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin elindeki pompalı tüfekle yolda ilerlediği görüldü. Şüphelinin yürüyüşü sırasında silahını kontrol ettiği ve oldukça rahat tavırlarla yoluna devam ettiği görüntülere yansıdı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan son açıklamaya göre saldırgan gözaltına alındı. Açıklamada, "Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır" denildi.

'KIZ KAVGASI' İDDİASI

Öte yandan saldırının 'kız meselesi' yüzünden meydana gelen kavga nedeniyle yaşandığı öne sürüldü. Saldırganın aynı okulda öğrenci olduğu da iddia edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır