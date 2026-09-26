Son Dakika | Gazetesi Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

Sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımda “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" ifadelerini kullanan gazeteci Ali Tarakcı hakkında soruşturma başlatıldı.

ALİ TARAKCI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

“Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verilirken, adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Gazeteci Ali Tarakcı, geçtiğimiz günlerde X platformundaki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" ifadesini kullanmıştı.

Tarakcı hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.