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İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Olayla ilgili öğrencinin babası gözaltına alınırken, çocuk Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayın ardından ifadesine başvurulan babasının sözleri ise akıllara durgunluk verdi.

İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesinde İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen, 1. sınıf öğrencisi A.E.'nin (7) çantasında tabanca bulunduğunu fark etti.

İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı 1

AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAYIN ADRESİ MERSİN

Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

1. SINIF ÖĞRENCİSİNİN ÇANTASINDAN TABANCA ÇIKTI

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, çantadaki tabancayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili silahın sahibi olduğu belirtilen öğrencinin babası R.E. gözaltına alındı.

İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı 2

ÇOCUĞUN BABASI: "ÇANTASINA BEN KOYDUM SONRA UNUTTUM"

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen R.E.'nin emniyetteki ifadesinde, tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu, silahı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra çantada unuttuğunu söylediği öğrenildi.

KAYMAKAM OKULA GELEREK BİLGİ ALDI

Çantasında tabanca bulunan 7 yaşındaki A.E. ise işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan olayın ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu okula gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus ilkokul silah tabanca
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