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Mücteba Hamaney'le ilgili çarpıcı detay! Hastane enkazından kurtarılmış

ABD ile İsrail'in, İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, İran lideri Mücteba Hamaney’in, savaşın başında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanenin bombalandığını ve enkazdan çıkarıldığını söyledi.

Mücteba Hamaney'le ilgili çarpıcı detay! Hastane enkazından kurtarılmış

İsrail ile ABD'nin, İran'a yönelik başlattığı saldırılar Orta Doğu'da gerilimi artırmış ve taraflar arasında savaş başlamıştı. Savaşta, İran savaşında dini lider Ali Hamaney ve üst düzey birçok İranlı yetkili öldürülmüştü.

ABD ile İran, müzakere görüşmeleri başlattı fakat henüz sonuç alınamadı. Tarafların barış sağlayıp sağlamayacağı bilinmezken savaşın başladığı döneme ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Mücteba Hamaney le ilgili çarpıcı detay! Hastane enkazından kurtarılmış 1

MÜCTEBA HAMANEY, ALİ HAMANEY'İN OFİSİNE YAPILAN SALDIRIDA YARALANMIŞ

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, El Arabi kanalına verdiği röportajda, Mücteba Hamaney’in, İran’ın eski lideri Ali Hamaney’in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Mücteba Hamaney le ilgili çarpıcı detay! Hastane enkazından kurtarılmış 2

HAMANEY, BOMBALANAN HASTANENİN ENKAZINDAN ÇIKARILMIŞ

Haydari, ABD ile İsrail’in, bulunabileceği üç hastaneyi de bombaladığını ve Hamaney'in bombalanan üçüncü hastanenin enkazından çıkarıldığını kaydetti.

Sonraki süreçte Hamaney’in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini ve ülkeyi yönetme kapasitesi ile fıkıh bilgisini teyit ettiklerini dile getiren Haydari, hiçbir kurum ve kuruluş ile istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtiklerini söyledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd Mücteba Hamaney
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