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Çanakkale Boğazı'nda kimyasal tanker makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 182 metre boyundaki 'BALTIC STAR' isimli kimyasal tanker makine arızası yaptı. Tanker kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda kimyasal tanker makine arızası yaptı

İspanya'dan Tuzla'ya giden Liberya bayraklı 182 metre boyundaki 'BALTIC STAR' isimli kimyasal tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı nda kimyasal tanker makine arızası yaptı 1

KİMYASAL TANKER MAKİNE ARIZASI YAPTI

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-13' ve 'KURTARMA-17' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Çanakkale Boğazı nda kimyasal tanker makine arızası yaptı 2

Tanker kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı Tanker
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