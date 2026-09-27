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Kavga ettiği şahsa araçla çarpıp çukura uçtu: O anlar kamerada

Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs, kavga ettiği şahsa aracıyla çarpıp çukura uçtu. Hem kendisi hem de vurduğu şahıs yaralandı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga ettiği şahsa araçla çarpıp çukura uçtu: O anlar kamerada

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'ne yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında şahıslardan biri aracını, kavga ettiği, kendisine taş atmaya çalışan şahısların üzerine sürdü.

Kavga ettiği şahsa araçla çarpıp çukura uçtu: O anlar kamerada 1

TARTIŞTIĞI ADAMIN ÜZERİNE SÜRDÜ, KENDİSİ DE UÇURUMA DÜŞTÜ

Araç, şahıslardan birine çarpıp temel çukuruna uçtu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda hem aracı kullanan şahıs hem de çarptığı kişi yaralandı. Yaşanan hadisenin bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kavga ettiği şahsa araçla çarpıp çukura uçtu: O anlar kamerada 2

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kavga
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