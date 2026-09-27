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Çivril’de arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Denizli’nin Çivril ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çivril’de arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Karabedirler Mahallesi Sarıkaya mevkisindeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye bir arazöz, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Arazöz ve itfaiye ekiplerinin çalışmasına jandarma ekipleri de güvenlik önlemleriyle destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Bölgede bir süre soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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