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Yer: Gaziantep! Polisle çatışan şahıs yakalanacağını anlayınca intihar etti

Gaziantep’te uygulama noktasında ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve sonrasında polisle çatışan şahıs, yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Polisle çatışma anları cep telefonu kamerasına yansıyan şüphelinin, 39 ayrı suç kaydı olduğu ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Yer: Gaziantep! Polisle çatışan şahıs yakalanacağını anlayınca intihar etti

Olay, Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede polis ekipleri tarafından kurulan uygulama noktasına aracıyla yaklaşan İ.H.K isimli şahıs, ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında polise ateşle karşılık veren şahıs, aracından inerek yakındaki Nezahat Kemal Akınal İlkokulu bahçesine kaçtı.
Yer: Gaziantep! Polisle çatışan şahıs yakalanacağını anlayınca intihar etti 1

POLİSLE ÇATIŞTI ARDINDAN İNTİHAR ETTİ!

Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken okul bahçesinde de kısa süre polisle çatışan şahıs, yakalanacağını anlayınca elindeki silahla kendini vurarak hayatını kaybetti. Polisle çatışma anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıyan şüpheli şahsın 39 ayrı suç kaydı olduğu ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahsın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis
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