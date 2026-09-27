Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik lambaları ile bir otomobile çarpan tır, yol kenarındaki dolmuş durağına devrildi. Kazada durakta bekleyen 2 kişi tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Ç. ise gözaltına alındı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

ÖNCE TRAFİK LAMBALARINA SONRA OTOMOBİLE ÇARPTI

Antalya istikametinden Manavgat yönüne ilerleyen Hüseyin Ç. yönetimindeki tır, Çolaklı Süral Kavşağı’nda önce trafik lambalarına, ardından aynı yönde seyreden Gürkan T. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın ardından kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki dolmuş durağına devrildi.

TIRIN ALTINDA KALAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların 2 kişinin tırın altında kaldığını belirtmesi üzerine olay yerine vinç çağrıldı. Devrilen tır, çekici ve iş makinelerinin yardımıyla uzun süren çalışmaların ardından kaldırıldı.

Ekipler, tırın altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan çantadaki kimlikten yabancı kadın oldukları değerlendirilen 2 kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Ç. cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Görgü tanıkları ise otomobilin normal şekilde ilerlediğini, tırın önce direğe, ardından otomobile arkadan çarptığını ve sonrasında 2 kişinin üzerine devrildiğini belirtti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır