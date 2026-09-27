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MKE Gazi fişek fabrikasında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 yaralı

Ankara'da MKE Gazi Fişek Fabrikası su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Yapılan açıklamada, patlamada 1 bakım onarım işçisinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi.

MKE Gazi fişek fabrikasında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 yaralı
Mustafa Fidan

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Atatürk Orman Çiftliği sınırları içinde yer alan Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

MKE GAZİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Rutin bakım onarım çalışmaları esnasında meydana gelen patlamada bakım onarım işçisi Ferhat Ferhat Öz'ün hayatını kaybettiği, 2'si ağır yaralı olmak üzere 4 personelin yaralandığı aktarıldı. Yaralılar tedavi altına alındı.

MKE Gazi fişek fabrikasında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 yaralı 1

OLAYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA GELDİ

Savunma Sanayii resmi sosyal medya hesabından yapılan açılamada olaya ilişkin şu bilgilere yer verildi;

“27 Eylül 2026 tarihinde Gazi Fişek Fabrikamızın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında bir iş kazası yaşanmıştır. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 4 personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Personelimizden biri ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ağır yaralanan bakım onarım işçimiz Ferhat Öz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayın nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemeler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Anahtar Kelimeler:
patlama fabrika mke
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