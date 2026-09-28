Pendik’te makas atan sürücüye 90 bin TL ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğü’nce, trafik düzenini ve güvenliğini ihlal eden sürücülerin belirlenmesi için çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 27 Eylül’de Pendik Doğu Mahallesi İlhami Soysal Bulvarı üzerinde bir sürücünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.T. (30) isimli şahıs yakalandı.

Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun; 46/2-G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesinden 90 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geriye alınırken, kullanmış olduğu araç 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır