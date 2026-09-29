Karaman’da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki otomobil ile E.Y. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak yol kenarındaki beton duvara çarparak durabildi. Kazada sürücülerden E.Y. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır