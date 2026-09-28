Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Kompakt tasarımı ve üstün görüntü kalitesiyle XGIMI projeksiyonda büyük indirim!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Kompakt tasarımı ve üstün görüntü kalitesiyle XGIMI projeksiyonda büyük indirim!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Standart LED projeksiyonların soluk renklerinden, odak tutturamayan lenslerinden ve her seferinde açı ayarlamak zorunda kalmaktan sıkıldıysanız doğru yerdesiniz. Geleneksel lamba sistemlerini tarihe gömen RGB Üçlü Lazer motoru, BT.2020 renk doğruluğu ve kasaya entegre 150 derece dönebilen stand mekanizmasıyla gelen XGIMI Elfin Flip Laser, projeksiyon algınızı kökten değiştiriyor. Piksel kayıplarına son veren bu özel modeldeki dip fiyat fırsatını kaçırmamak için detaylara göz atın!

Sinema salonlarındaki o doygun renk derinliğini ve net kontrastı ev ortamına taşımak istiyorsanız aradığınız şey basit bir cihaz olmamalı! 10.000:1 dinamik kontrast oranıyla karanlık sahnelerdeki en ince detayları dahi kaybetmeyen, Harman Kardon'un akustik mühendisliğiyle ses duvarı ören ve 20ms ultra düşük gecikme süresiyle oyuncuları da memnun eden XGIMI Elfin Flip Laser, teknik üstünlüğünü şimdi şaşırtıcı bir indirimle taçlandırıyor. İşte cihaza dair tüm detaylar!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

@unboxingplus_ The Ultimate Backpack Cinema. 🎒✨ The XGIMI Elfin Flip packs cinematic RGB Triple Laser technology into a sleek, book-sized frame. No more washed-out portable projections—just pure, hyper-vivid cinema color wherever you go. Flip the built-in stand 150° and turn any wall or ceiling into an instant 100-inch screen. 🎬🍿 @XGIMI #xgimi #elfinfliplaser #homecinema #hometheater #gamingsetup ♬ alone - skyfall beats

XGIMI Elfin Flip Laser Taşınabilir Projeksiyon

Kompakt tasarımı ve üstün görüntü kalitesiyle XGIMI projeksiyonda büyük indirim! 1

XGIMI Elfin Flip Laser, standart LED projeksiyonlardan ayrılan RGB Üçlü Lazer ışık kaynağı sayesinde BT.2020 renk gamının %110'unu kapsayarak renk doğruluğunda zirveye taşıyor. 1600 ISO lümen parlaklık ve 10.000:1 dinamik kontrast oranı sunan sistem, karanlık sahnelerde dahi grileşmeyen derin siyahlar gösterir. Cihazın gövdesine entegre edilen 150 derece ayarlanabilir stand mekanizması, ek bir aparat gerektirmeden projeksiyonu doğrudan duvara ya da tavana açılandırmanıza olanak tanır. 7W gücündeki özel Harman Kardon ses sürücüsü, 20ms'lik rekabetçi oyun modu gecikme süresi ve doğrudan kutudan çıkan Google TV arayüzü teknik anlamda sizi asla yarı yolda bırakmaz!

Ürünü İncele

Bu içerik 28 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Hassas tıraş deneyimi için aradığınız set: BIC Flex 5 Hybrid

Hassas tıraş deneyimi için aradığınız set: BIC Flex 5 Hybrid

 Her kombininize uyum sağlayan Casio kol saati indirimde!

Her kombininize uyum sağlayan Casio kol saati indirimde!

 Dünya Kahve Haftası'na özel Starbucks'ta indirim başladı!

Dünya Kahve Haftası'na özel Starbucks'ta indirim başladı!

 Outdoor tutkunlarına özel fırsat: Adidas Terrex Tracefinder 2

Outdoor tutkunlarına özel fırsat: Adidas Terrex Tracefinder 2

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

 Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

 Esnek ve hafif: Camper Peu Touring şimdi indirimde

Esnek ve hafif: Camper Peu Touring şimdi indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Projeksiyon Cihazı projeksiyon
İş birliği İçerikleri
Hassas tıraş deneyimi için aradığınız set: BIC Flex 5 Hybrid

Hassas tıraş deneyimi için aradığınız set: BIC Flex 5 Hybrid

Dünya Kahve Haftası'na özel Starbucks'ta indirim başladı!

Dünya Kahve Haftası'na özel Starbucks'ta indirim başladı!

Her kombininize uyum sağlayan Casio kol saati indirimde!

Her kombininize uyum sağlayan Casio kol saati indirimde!

Esnek ve hafif: Camper Peu Touring şimdi indirimde

Esnek ve hafif: Camper Peu Touring şimdi indirimde

26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Philips kahve makinesi geliyor! 22-23-25-27 Eylül BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Philips kahve makinesi geliyor! 22-23-25-27 Eylül BİM Aktüel Kataloğu

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

A101'e iPhone 18 Pro Max geliyor! 24 Eylül A101 Kataloğu

A101'e iPhone 18 Pro Max geliyor! 24 Eylül A101 Kataloğu

Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

Outdoor tutkunlarına özel fırsat: Adidas Terrex Tracefinder 2

Outdoor tutkunlarına özel fırsat: Adidas Terrex Tracefinder 2

Outdoor tutkunlarına özel fırsat: Adidas Terrex Tracefinder 2

Outdoor tutkunlarına özel fırsat: Adidas Terrex Tracefinder 2

Zamansız tarz, şok fiyat! Puma Suede indirimde

Zamansız tarz, şok fiyat! Puma Suede indirimde

Adımlarınıza güç katan tasarım: Under Armour ayakkabıda fırsat var

Adımlarınıza güç katan tasarım: Under Armour ayakkabıda fırsat var

Şık, hafif ve güvenli: Samsonite valizde indirim başladı

Şık, hafif ve güvenli: Samsonite valizde indirim başladı

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

ŞOK'a kahve makinesi geliyor! 23-29 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a kahve makinesi geliyor! 23-29 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Hassas tıraş deneyimi için aradığınız set: BIC Flex 5 Hybrid

Hassas tıraş deneyimi için aradığınız set: BIC Flex 5 Hybrid

Dünya Kahve Haftası'na özel Starbucks'ta indirim başladı!

Dünya Kahve Haftası'na özel Starbucks'ta indirim başladı!

Her kombininize uyum sağlayan Casio kol saati indirimde!

Her kombininize uyum sağlayan Casio kol saati indirimde!

Esnek ve hafif: Camper Peu Touring şimdi indirimde

Esnek ve hafif: Camper Peu Touring şimdi indirimde

26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Sıfır atık konusunda birçok ülke Türkiye'yi örnek alıyor"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Sıfır atık konusunda birçok ülke Türkiye'yi örnek alıyor"

Türk Telekom Sebit’in yapay zekâ destekli eğitim çözümleri yeni dönemde de öğrencilerin yanında

Türk Telekom Sebit’in yapay zekâ destekli eğitim çözümleri yeni dönemde de öğrencilerin yanında

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: "Türk Telekom olarak ülkemizin dijital kapasitesini güçlendiriyoruz"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: "Türk Telekom olarak ülkemizin dijital kapasitesini güçlendiriyoruz"

Elon Musk yapay zekadaki büyük tehlikeyi açıkladı

Elon Musk yapay zekadaki büyük tehlikeyi açıkladı

Öğrenciler için en iyi laptoplar: Okula dönüş alışveriş rehberi

Öğrenciler için en iyi laptoplar: Okula dönüş alışveriş rehberi

Havalandırma sistemi nasıl seçilir? Fan türü, debi ve basınçta dikkat edilmesi gerekenler

Havalandırma sistemi nasıl seçilir? Fan türü, debi ve basınçta dikkat edilmesi gerekenler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.