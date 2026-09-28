Kompakt tasarımı ve üstün görüntü kalitesiyle XGIMI projeksiyonda büyük indirim!

Sinema salonlarındaki o doygun renk derinliğini ve net kontrastı ev ortamına taşımak istiyorsanız aradığınız şey basit bir cihaz olmamalı! 10.000:1 dinamik kontrast oranıyla karanlık sahnelerdeki en ince detayları dahi kaybetmeyen, Harman Kardon'un akustik mühendisliğiyle ses duvarı ören ve 20ms ultra düşük gecikme süresiyle oyuncuları da memnun eden XGIMI Elfin Flip Laser, teknik üstünlüğünü şimdi şaşırtıcı bir indirimle taçlandırıyor. İşte cihaza dair tüm detaylar!

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XGIMI Elfin Flip Laser Taşınabilir Projeksiyon

XGIMI Elfin Flip Laser, standart LED projeksiyonlardan ayrılan RGB Üçlü Lazer ışık kaynağı sayesinde BT.2020 renk gamının %110'unu kapsayarak renk doğruluğunda zirveye taşıyor. 1600 ISO lümen parlaklık ve 10.000:1 dinamik kontrast oranı sunan sistem, karanlık sahnelerde dahi grileşmeyen derin siyahlar gösterir. Cihazın gövdesine entegre edilen 150 derece ayarlanabilir stand mekanizması, ek bir aparat gerektirmeden projeksiyonu doğrudan duvara ya da tavana açılandırmanıza olanak tanır. 7W gücündeki özel Harman Kardon ses sürücüsü, 20ms'lik rekabetçi oyun modu gecikme süresi ve doğrudan kutudan çıkan Google TV arayüzü teknik anlamda sizi asla yarı yolda bırakmaz!

Bu içerik 28 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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