Türk Telekom Sebit’in yapay zekâ destekli eğitim çözümleri yeni dönemde de öğrencilerin yanında

Türk Telekom, iştiraki ve Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit ile öğrencilerin başarı yolculuklarına rehberlik etmeye devam ediyor. Sebit; eğitim teknolojileri alanındaki 38 yıllık deneyimiyle yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de öncü bir rol üstleniyor. Türk Telekom’un gücü ve Sebit’in eğitim teknolojilerindeki uzmanlığından doğan sinerjiyle şirket, eğitimde dönüşümü destekleyen teknolojik yenilikleri hayata geçirerek geleceğin eğitimini tasarlıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılına güçlü bir başlangıç yapan Sebit, köklü teknoloji deneyimini en güncel yapay zekâ teknolojileriyle birleştirerek okul öncesinden üniversiteye hazırlığa kadar bütüncül ve kişiselleştirilmiş bir eğitim deneyimi sunuyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’yle tam uyumlu güncel içerikleri, öğrenciyi merkeze alan akıllı pedagojik yaklaşımı ve zengin ürün portföyüyle Sebit; yeni dönemde de sadece okul başarılarına katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda her öğrencinin kendi potansiyelini, hedeflerini ve çalışma disiplinini en verimli şekilde hayata geçirmesine imkân tanıyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ AKILLI EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ

Eğitimde yapay zekâ denildiğinde Türkiye’deki öncülüğünü sürdüren Sebit; geliştirdiği akıllı teknolojilerle her öğrencinin mevcut seviyesini, konu eksiklerini ve bireysel öğrenme hızını detaylı şekilde analiz ediyor. Doğru kaynak seçimi, hedef odaklı yönlendirme ve kişiye özel öğrenme deneyimiyle eğitsel başarıya odaklanan sistem; tek tip eğitim modellerinin dışına çıkarak tamamen kişiselleştirilmiş bir çalışma rotası çiziyor. Bu süreçte bire bir özel dersler ile yıl boyu devam eden rehberlik yayınları ve yönlendirmeleri, öğrencilerin takıldıkları noktaları hızlıca aşmalarına ve konuları kalıcı olarak pekiştirmelerine yardımcı oluyor.

Sebit’in çözümlerinden biri olan Vitamin Kitapları hem basılı hem de dijital içerikleriyle öğrencilerin konuları eksiksiz öğrenmelerini ve sağlam bir temelle ilerlemelerini sağlıyor. Anlayarak hızlı okuma becerisini geliştiren Hızlıgo ise öğrencileri odaklanma, dikkat, konsantrasyonu artırma konularında destekliyor; sınav süresini verimli kullanma pratiği kazandırıyor. Sebit’in özel okulların akademik ve yönetsel süreçlerinin tek platform üzerinden yönetilmesini sağlayan çözümü Sebit VCloud da öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini destekleyen zengin bir altyapı oluşturuyor. Sebit VCloud, Türkiye’nin 2.500’den fazla seçkin okulunda 250.000’i aşkın kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

LGS VE YKS MARATONUNA VİTAMİN LGS VE RAUNT’LA PLANLI HAZIRLIK

Okulların açılmasıyla birlikte başlayan yoğun sınav maratonunda başarıya ulaşmanın en kritik adımı olan planlı ve düzenli hazırlık süreci, Sebit’in sınavlara özel çözümleriyle güvence altına alınıyor. Vitamin LGS; sunduğu çözümler, yapay zekâ destekli yönlendirmeler, bire bir rehberlik desteği ve canlı özel ders imkânıyla LGS’ye hazırlık sürecinde öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Lise derslerine destek olan ve YKS için üniversite adaylarını kişiye özel yönlendirmeler ve çalışma stratejileriyle destekleyen Raunt; öğrencilere basılı setler, dijital içerikler, akıllı veri analizleri, bire bir özel ders ve kesintisiz rehberlik desteğini bir arada sunuyor.

Düzenli çalışma disiplini aşılayan ve öğrencileri eksik oldukları alanlara nokta atışı yönlendiren Sebit’in bu kapsamlı hazırlık modelleri sayesinde 2026 LGS’de Vitamin LGS’yle çalışan 53 öğrenci Türkiye birincisi olurken Raunt kullanan 67 öğrenci de YKS’de ilk 100’de yer aldı.

Öğrenciler ve veliler Sebit’in tüm yenilikçi ürün ve hazırlık paketleriyle ilgili bilgiye sebit.com.tr adresinden ulaşabiliyorlar. Ayrıca Sebit eğitim çözümleri, Türk Telekom müşterilerine özel olarak faturaya ek 24 aya varan taksit imkânıyla da temin edilebiliyor.