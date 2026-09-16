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Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: "Türk Telekom olarak ülkemizin dijital kapasitesini güçlendiriyoruz"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, dijitalleşmenin çalışma biçimlerinden kamu hizmetlerine kadar hayatın birçok alanını yeniden şekillendirdiğini belirtti. Şahin, “Türk Telekom olarak fiber altyapımız, yeni nesil mobil teknolojilerimiz, veri merkezlerimiz, bulut çözümlerimiz, siber güvenlik yetkinliklerimiz ve yapay zekâ odaklı çalışmalarımızla ülkemizin dijital kapasitesini güçlendiriyoruz.” dedi.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: "Türk Telekom olarak ülkemizin dijital kapasitesini güçlendiriyoruz"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, sosyal medya platformu X’teki hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Ebubekir Şahin, söz konusu paylaşımında, dijitalleşmenin bugün yalnızca kullandığımız teknolojileri değil, çalışma biçimlerimizi, iletişimimizi, kamu hizmetlerini ve hayatımızı da yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: "Türk Telekom olarak ülkemizin dijital kapasitesini güçlendiriyoruz" 1

FİBER ALTYAPIDAN YAPAY ZEKÂYA ODAKLI ÇALIŞMALARA

Şahin, Türk Telekom’un fiber altyapı, yeni nesil mobil teknolojleri, veri merkezleri, bulut çözümleri, siber güvenlik yetkinlikleri ve yapay zeka odaklı çalışmalarıyla ülkemizin dijital kapasitesini güçlendirdiğini de kaydetti.
Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: "Türk Telekom olarak ülkemizin dijital kapasitesini güçlendiriyoruz" 2

DİJİTAL EKOSİSTEMİN GELECEĞİ SECURE ID FORUM’DA ELE ALINDI

Türk Telekom’un ana destekçisi olduğu Secure ID Forum’a da değinen Şahin, etkinlikte kamu otoriteleri, uluslararası kuruluşlar ve teknoloji dünyasının liderleriyle dijital ekosistemin ihtiyaçlarından geleceğin dijital altyapısına kadar sektörün gündemindeki önemli başlıkları değerlendirdiklerini ifade etti.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: "Türk Telekom olarak ülkemizin dijital kapasitesini güçlendiriyoruz" 3

Türk Telekom CEO’su Şahin, Forum’un gerçekleşmesine katkı sağlayan kamu kurumlarına, uluslararası kuruluşlara, sektör temsilcilerine, Secure ID Forum ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Ebubekir Şahin
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