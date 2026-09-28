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SKG Bacak Masaj Aletinde kaçırılmayacak 9.600 TL indirim başladı
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SKG Bacak Masaj Aletinde kaçırılmayacak 9.600 TL indirim başladı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Saatlerce masa başında hareketsiz kalmanın, gün boyu ayakta kalmanın veya antrenman sonrası kaslarınızdaki sıkışma hissinden kurtulmak istiyorsanız sıradan masaj aletleri yetersiz kalabilir. Akıllı basınç sensörleri, 200 mmHg'ye varan 5 kademeli hava basıncı gücü ve hafıza özellikli kontrol paneliyle kişisel bakım standardınızı tamamen değiştirecek SKG YY-A01L masaj aletinde görülmedik bir indirim sizi bekliyor. Detaylar yazımızda!

Yoğun tempolu bir günün ardından bacaklarınızdaki o ağır yükü anında hafifletecek mucizevi bir dokunuş arıyorsanız; ister spor sonrasında toparlanmak isteyin ister ofiste masabaşında yorgunluk atın, aradığınız tam kapsamlı çözüm burada. Akıllı basınç sensörleriyle bacak yapınıza kusursuz uyum sağlayan SKG YY-A01L modelinde kaçırılmayacak dev indirim sizleri bekliyor. İşte detaylar!

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SKG YY-A01L Lenf Drenaj ve Bacak Kompresyon Masaj Aleti

SKG Bacak Masaj Aletinde kaçırılmayacak 9.600 TL indirim başladı 1

Ayaktan üst bacağa kadar uzanan 360° ritmik hava basıncı teknolojisiyle tüm bacağı çevreleyerek konforlu bir rahatlama sunan SKG Lenf Drenaj Masaj Aleti, bağımsız kontrol edilebilen 6 masaj bölgesi, 3 akıllı mod ve 5 kademeli basınç seviyesine (50-200 mmHg) sahip. Akıllı basınç sensörleriyle farklı bacak yapılarına kusursuz uyum sağlarken, 3200 mAh bataryası 90 dakikadan uzun kablosuz kullanım imkanı tanıyan cihaz, hafif, katlanabilir yapısı ve özel taşıma çantası sayesinde her yere kolayca taşınabilir.

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Bu içerik 28 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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