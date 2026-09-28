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Ankara'da kanlı hesaplaşma! Araçtan silahı çıkartıp kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. Aralarında spor satışı nedeniyle alacak meselesi bulunan iki grup önce telefonda tartıştı. Spor salonu önünde devam eden tartışmada Halil T., araçtan inen şahıslara pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Olay, dün akşam saatlerinde Kızılırmak Mahallesi 1450'nci Sokak’ta meydana geldi. Spor salonunun devri nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunan iki grup telefonda tartıştı.

Ankara da kanlı hesaplaşma! Araçtan silahı çıkartıp kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı 1

ARAÇTAN İNENLERE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine Taner Aksoy (37), Kenan B. (31) ve Bahattin Ş. (37) spor salonuna geldi. Salonun yeni sahibi Halil T. (41) araçtan inen 3 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı.

Ankara da kanlı hesaplaşma! Araçtan silahı çıkartıp kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı 2

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ YARALANDI

Diğer taraf da tabancayla ateş açarak karşılık verdi. Taner Aksoy hayatını kaybederken, Kenan B. ise yaralandı.

Ankara da kanlı hesaplaşma! Araçtan silahı çıkartıp kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı 3

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Olayın, spor salonunun güvenlik kamerası yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Taner Aksoy ve beraberindekilerin otomobille spor salonuna geldiği ve bunun üzerine Halit T.'nin park halindeki cipin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfekle ateş açtığı anlar yer aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayda yara almayan Halil T. ve Emircan İ. ile karşı taraftan Bahattin Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 3 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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