Okul saldırılarının ardından 81 ilde harekete geçiliyor! Bakan Çiftçi yeni adımı duyurdu

Geçtiğimiz günlerde Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul önünde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı. Bugün ise Osmaniye’de bir öğretmen okul bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Art arda yaşanan olayların ardından okullardaki güvenlik önlemleri yeniden tartışılmaya başladı.

81 İLDE "YENİDEN TARAMA"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda alınan tedbirlerin yeterliliğini yerinde incelemek üzere bütün illerin yeniden taranacağını duyurdu.

DÖRT KURUMUN MÜFETTİŞLERİ SAHAYA ÇIKACAK

Çiftçi’nin açıklamasına göre incelemeye Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, mülkiye müfettişleri, polis başmüfettişleri ve jandarma müfettişleri katılacak. Bakan Çiftçi “Okullarda alınan tedbirlerin yerindeliği konusunda bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız” dedi.

VALİLİKLERİN VE OKULLARIN ÖNLEMLERİ İNCELENECEK

Tarama kapsamında valiliklerin, kaymakamlıkların ve okul yönetimlerinin aldığı güvenlik tedbirleri yerinde gözden geçirilecek. Böylece mevcut önlemlerin uygulamada nasıl işlediği değerlendirilecek.

MANİSA’DA 11 KİŞİ YARALANMIŞTI

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki saldırıda şüpheli, okul önünde av tüfeğiyle ateş açmıştı. Olayda 11 kişi yaralanırken şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bugün Osmaniye’deki okul bahçesinde yaşanan silahlı saldırı da güvenlik tartışmasını yeniden gündeme getirdi.