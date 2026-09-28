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Ebola yeniden kontrolden çıktı! Vaka sayısı 8 bini aştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülke genelinde doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67'ye ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı. Detaylar haberimizde…

Ebola yeniden kontrolden çıktı! Vaka sayısı 8 bini aştı

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ebola salgını ülkenin 7 eyaletindeki 63 bölgede etkisini sürdürüyor.

Doğrulanmış vakalar üzerinden hesaplanan ölüm oranının yüzde 48'in üzerinde olduğu bildirildi.

Bazı bölgelerde vaka sayılarında düşüş görülmesine rağmen salgının ülke genelindeki seyri yakından takip ediliyor. Özellikle Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde doğrulanmış vakalarda azalma kaydedilirken, diğer bölgelerde virüsün yayılımı devam ediyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Salgının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalarda çeşitli engellerle karşılaşılıyor. Sağlık çalışanı yetersizliği, ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle gerçekleştirilen grevler ve bölgedeki güvenlik problemleri, sağlık ekiplerinin çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Bunun yanı sıra yoğun nüfus hareketleri de virüsün farklı bölgelere taşınması riskini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Ebola yeniden kontrolden çıktı! Vaka sayısı 8 bini aştı 1

EBOLA İLK KEZ 1976'DA TESPİT EDİLDİ

Kanamalı ateşe yol açabilen Ebola virüsü, ilk kez 1976 yılında ortaya çıktı. Aynı yıl Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Yambuku yerleşimlerinde eş zamanlı salgınlar görüldü.

Hastalığa "Ebola" adı ise KDC'de salgının başladığı bölgenin yakınından geçen Ebola Nehri'nden geliyor.

BATI AFRİKA'DAKİ SALGINDA 11 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Ebola, sonraki yıllarda Afrika'nın farklı bölgelerinde ciddi salgınlara neden oldu. Virüs, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden geniş çapta yayılmaya başladı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2016 yılları arasında yaşanan salgında 28 binden fazla kişi Ebola virüsüne yakalanırken, 11 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Ebola yeniden kontrolden çıktı! Vaka sayısı 8 bini aştı 2

KDC'DE SALGIN 15 MAYIS'TA İLAN EDİLDİ

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde vakaların ve ölümlerin bildirilmesinin ardından ülkede 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edildi. Sağlık yetkilileri, mayıs ayında başlayan mevcut salgının Ebola virüsünün nadir görülen "Bundibugyo" varyantından kaynaklandığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise salgındaki yüksek ölüm oranının, hastalığın erken tespit edilmesi ve hastaların zamanında sağlık hizmetlerine ulaştırılmasında yaşanan sorunlara işaret ettiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ebola virüsü Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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