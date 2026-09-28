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Trump’tan 'Hürmüz Boğazı' paylaşımı: Haritada adını değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nı “Trump Boğazı” olarak gösteren bir harita paylaştı. Trump daha önce de boğazın ABD kontrolünde olduğunu savunmuş, adının değiştirilmesini önerebileceğini söylemişti.

Trump’tan 'Hürmüz Boğazı' paylaşımı: Haritada adını değiştirdi
Mehmet Hazar Gönüllü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’yla ilgili son paylaşımı gündem oldu. Trump, sosyal medya hesabında yayımladığı haritada boğazın bulunduğu alanı daire içine aldı ve burayı “Trump Boğazı” olarak gösterdi.

Trump’tan Hürmüz Boğazı paylaşımı: Haritada adını değiştirdi 1

Trump, 2 Eylül’de de Hürmüz Boğazı’nın ABD kontrolünde olduğunu ileri sürerek isim değişikliğini gündeme getirmişti.

İRAN’LA YENİ GÖRÜŞMELER BEKLİYOR

Öte yandan Trump, İran’la temaslara ilişkin açıklamasında bu hafta daha fazla görüşme yapılmasını beklediğini söyledi. Bir anlaşma istediklerini belirten ABD Başkanı, Tahran’ın önerdiği anlaşmayı ise kabul etmediğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Hürmüz Boğazı
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