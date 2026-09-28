Beştepe'de dikkat çeken görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Wüst’ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst’ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

WÜST’ÜN ADI ŞANSÖLYELİK İÇİN GEÇİYOR

WELT’in aktardığına göre Wüst, Almanya’da Merz’in olası haleflerinden biri olarak değerlendiriliyor. Wüst ise geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen şansölyelik sorusuna Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı olarak kalmak istediğini söyleyerek yanıt verdi.

ÜÇ GÜNLÜK TÜRKİYE ZİYARETİ

Wüst’ün Ankara ve İstanbul’u kapsayan ziyareti, Türkiye ile Almanya arasındaki iş gücü anlaşmasının 65’inci yılına denk geliyor. Programında siyasi temasların yanı sıra ekonomi toplantıları da bulunuyor.