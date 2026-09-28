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AileFest Rami Kütüphanesi’nde: Çocuk merkezli bir kurgu

“Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında düzenlenen AileFest’in açılış programı Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Festival, çocuklara özel tasarlanan alanlarla her yaş grubuna hitap ediyor.

AileFest Rami Kütüphanesi’nde: Çocuk merkezli bir kurgu
Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında Rami Kütüphanesi, AileFest'e ev sahipliği yapmaya başladı.

Aile Festivali, Rami Kütüphanesi’nde, özellikle iç avlu odağında geliştirilen çocuk merkezli bir mekansal kurguyu tanımlamasıyla öne çıkıyor.

AileFest Rami Kütüphanesi’nde: Çocuk merkezli bir kurgu 1

HER YAŞ GRUBUNUN İHTİYACI GÖZETİLDİ

Farklı yaş gruplarına göre ayrıştırılan oyun alanları, her yaş grubunun ergonomik gereksinimleri ve kullanım biçimleri gözetilerek ölçeklendirilen alan, özel olarak tasarlandı.

"YENİ OYUN SENARYOLARI KULLANICI TARAFINDAN ÜRETİLSİN"

Mimari alan kurgusu, yarı yapılandırılmış bir tasarım yaklaşımıyla ele alındı.

Mekanın kullanıcıların hayal gücüyle tamamlanması ve tanımlı işlevlerin ötesinde yeni oyun senaryolarının kullanıcı tarafından üretilmesine olanak sağlaması hedeflendi.

AileFest Rami Kütüphanesi’nde: Çocuk merkezli bir kurgu 2

AİLE YAŞANTISINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Renk kullanımıyla çocukların coşkusunun mekana yansıtılması, görsel anlatılar aracılığıyla ise aile yaşamına ait sıcak anıların ve ortak hafızanın mekansal deneyim içerisinde yeniden canlandırılması amaçlandı.

AÇILIŞINI BİLAL ERDOĞAN YAPMIŞTI

Açılış programına; Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Aile Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Genel Başkan Yardımcı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Valisi Davut Gül ile çok sayıda davetli katılmıştı.

AileFest Rami Kütüphanesi’nde: Çocuk merkezli bir kurgu 3

Programda konuşan Bilal Erdoğan, doğurganlık oranındaki düşüşün yalnızca demografik bir mesele olmadığını, aile bağlarının zayıflamasıyla da yakından ilişkili olduğunu belirtmişti.

Ailenin güçlendirilmesi için bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, “Yeniden bireyi değil, aileyi ve toplumu merkeze alan bir düşünce sistematiğini gerektiriyor.

‘Ben bir topluluğun parçasıyım’, ‘Ben bir ailenin parçasıyım’, ‘Ben bir aile olarak güçlüyüm’ hissinin yeniden güçlendirilmesine ihtiyacımız var.” ifadelerini kullanmıştı.

Gençler üzerinde yapılan araştırmaların aile kurumuna verilen önemin sürdüğünü gösterdiğini aktaran Erdoğan, gençlerin aileyi en önemli dayanak ve güvence olarak gördüğünü söylemişti.

AİLE DOSTU KURUMLARDAN BAHSETTİ

Aileyi güçlendirecek adımların devlet politikalarının yanı sıra sivil toplumdan iş dünyasına kadar geniş bir alanda sahiplenilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Çocuk sahibi olmanın, çok çocuklu olmanın, aile olarak yakın yaşamanın takdir edildiği, yüceltildiği bir düzleme dönmek zorundayız. Aile dostu kurumlar, aile dostu işverenler, aile dostu politikalar.” demişti.

İlim Yayma Vakfının burs sisteminde hayata geçirilen uygulamalardan örnek veren Erdoğan, evli ve çocuk sahibi yüksek lisans ve doktora öğrencilerine daha yüksek burs desteği sağlandığını anlatmıştı.

Gençlerin evlilik ve aile kurma kararlarının ekonomik ve sosyal mekanizmalarla desteklenmesi gerektiğinin altını çizmişti.

"BUNU BURADAN ÇEVİREBİLEN BİR ÜLKE OLMALIYIZ"

Türkiye’de doğurganlık oranının 1,42’ye gerilediğini hatırlatan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun yıllardır yaptığı “3 çocuk” çağrısına dikkat çekmişti.

Erdoğan, “Biz bunu buradan çevirebilen ülke olmalıyız. Biz bunu buradan yeniden 1,5’a, 2’ye taşıyabilen ülke olmalıyız. Cumhurbaşkanımız 20 yılı aşkındır söyledi ‘3 çocuk’ diye.

Maalesef Cumhurbaşkanımız bunu söylerken güldük geçtik. Bir kulağımızdan girdi, öbüründen çıktı. Üstümüze düşen kurumsal adımları atmakta geciktik.” ifadelerini kullanmıştı.

Ailenin güçlendirilmesinin kadın veya erkek üzerinden ele alınabilecek tek taraflı bir mesele olmadığını belirten Erdoğan, bunun bütün toplumun ortak meselesi olduğunu vurgulamıştı.

ABDULLAH ÖZDEMİR ZİYARET ETTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bugün Rami Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Özdemir ziyaretten karelerine, "AileFest, Pazar günü ile birleşince çok renkli ve eğlenceli bir festival havası oluştu. 2. gününde de ziyaret edip, coşku dolu ortama eşlik ettik." notunu düştü.

4 EKİM 2026 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Ailelerin birlikte nitelikli zaman geçirmesine imkân sağlamayı amaçlayan AileFest, 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Rami Kütüphanesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festivalde; farklı yaş gruplarına yönelik kültür-sanat, kitap, eğitim, spor ve atölye etkinliklerinin yanı sıra çocuklar ve ebeveynlerin birlikte katılabileceği çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
aile
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