Çatıda elektrik akımına kapıldı: Ayaklarından sarkıtılarak indirildi! Feci olay kameraya yansıdı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, piknik alanında, binanın çatısındaki metal oluğu temizlemeye çalışan Vahit Abdülhakim (33) akıma kapıldı.



Abdülhakim’i ayaklarından tutup sarkıtarak çatıdan indirmeye çalışan kişilerden biri düştü. Bu sırada Abdülhakim de düşme tehlikesi yaşadı.

TEK KATLI BİNANIN ÇATISINDA AKIMA KAPILDI!

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Karasu ilçesi Küçük Boğaz Mesire alanında meydana geldi. Irak uyruklu Vahit Abdülhakim, metal oluğu temizlemek için tek katlı binanın çatısına çıktı.



Burada akıma kapılan Abdülhakim’e, çevredekiler 20 dakika boyunca zemin ıslak olduğu gerekçesiyle müdahale edemedi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bir süre sonra yakınları çatıya çıkıp baygın olan Abdülhakim’i aşağıya indirmek istedi. Yakınları, ayaklarından tuttukları Abdülhakim’i aşağı sarkıttı.

Ancak bu sırada bu kişilerden biri aşağı düştü. Bu sırada Abdülhakim de düşme tehlikesi yasadı. Abdülhakim'in karga tulumba indirildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İşte o anlar:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Abdülhakim gelen ambulansla önce Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ancak Abdülhakim, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.



Kaynak: DHA