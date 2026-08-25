Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Şehre Dönüş Fırsatları başladı! 31 Ağustos ile 14 Eylül tarihleri arasında kampanya dönemine özel fiyatlarla sunulan ürünler; dayanıklılık, şıklık ve işlevselliği bir arada arayanlar için harika seçenekler barındırıyor. Çantanızdan ayakkabınıza, ders molalarınızın eşlikçisi termoslardan kişisel bakım ürünlerine kadar öne çıkan markaları incelemek için hadi içeriğe geçelim!

Adidas, Stanley, Columbia, Crocs, Levi's ve dahası... En sevilen markalardaki Şehre Dönüş indirimlerini keşfetmek isteyenler sizi böyle alalım. Kampanyaya özel fiyatlar ve cazip avantajlar sayesinde ihtiyaçlarınızı bütçe dostu fiyatlarla tamamlamak için geç kalmayın. Yeni dönem hazırlıklarınızı kolaylaştıracak en popüler markaları sizin için derledik; işte detaylar...

Şehre Dönüş Fırsatları kapsamındaki indirimler için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Stanley

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 1

Ders aralarında veya okul yolunda içeceğini ideal sıcaklığında tutmak isteyenler için Stanley termolar vazgeçilmez bir çözüm sunuyor. Zamansız tasarımları, yüksek sızdırmazlık teknolojileri ve efsanevi ısı yalıtımlarıyla ders aralarından uzun kütüphane seanslarına kadar her anınıza eşlik ediyor. İndirim dönemiyle birlikte okul alışverişi listelerinin üst sıralarına yerleşen termoslar için hemen linke tıklayın!

Ürünü İncele

2. Apple

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 2

Apple, teknoloji dünyasında yenilik, performans ve estetiği bir araya getiren öncü markalardan biri. iPhone’lar gelişmiş kamera özellikleri ve güçlü performansıyla günlük kullanımda fark yaratırken MacBook’lar hafif yapısı ve yüksek işlem gücüyle iş ve eğitim hayatında büyük kolaylık sağlıyor. Apple Watch ise sağlık takibi ve günlük planlamayı pratik hale getirerek kullanıcıların hayatına değer katıyor. Siz de uzun zamandır Apple ekosistemine dahil olmak istiyorsanız şu an tam zamanı!

Ürünü İncele

3. Adidas

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 3

Spordan günlük sokak stiline kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Adidas, okula dönüş döneminde şıklık ve konforu bir arada arayanların ilk tercihlerinden biri oluyor. Dayanıklı ikonik ayakkabıları, ergonomik sırt çantaları ve rahat spor giyim ürünleriyle hem sınıfta hem de okul bahçesinde performans ile tarzı mükemmel bir şekilde harmanlıyor.

Ürünü İncele

4. Samsung

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 4

Samsung, teknolojide yenilikçiliğin ve çok yönlülüğün temsilcisi olarak geniş bir ürün yelpazesine sahip. Özellikle yüksek çözünürlüklü ekranları, güçlü bataryaları ve gelişmiş kamera sistemleriyle dikkat çeken telefonlarının yanında akıllı saat modelleri de spor ve sağlık takibi konusundaki başarısıyla öne çıkıyor; özellikle adım sayma, kalori hesaplama ve uyku düzeni gibi detaylı sağlık verileri analiz etmesi, onu spor tutkunlarının vazgeçilmezi yapıyor. Samsung’un yenilikçi özellikleri ve dayanıklılığı, kullanıcılar tarafından da sıkça övgü alıyor. Bu Şehre Dönüş Fırsatları ile Samsung’un popüler ürünlerini özel indirimlerle satın alarak kendinize bir yenilik katabilirsiniz!

Ürünü İncele

5. PUMA

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 5

Dinamik ve enerjik tasarımı yüksek konforla buluşturan PUMA, okula dönüş sezonunda gençlerin ve çocukların adımlarına esneklik katıyor. Destekli taban teknolojisine sahip yürüyüş ayakkabılarından fonksiyonel çanta ve eşofman takımlarına kadar uzanan geniş ürün seçeneği, avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor.

Ürünü İncele

6. Philips

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 6

Yaşam alanınıza ve kişisel bakımda pratik çözümler getiren Philips, teknolojik ürünleriyle günlük rutini oldukça kolaylaştırıyor. Kişisel bakım cihazlarından pratik küçük ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimler, yeni döneme eksiksiz başlamak isteyenlere hitap ediyor.

Ürünü İncele

7. LEGO

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 7

Öğrencilerin ve her yaştan hobi tutkununun hayal gücünü harekete geçiren LEGO setleri, okula dönüş heyecanına yaratıcı bir ara katıyor. Zihinsel gelişimi destekleyen karmaşık mimari yapılardan popüler kültür temalı eğlenceli setlere kadar geniş bir yelpazesiyle kampanya boyunca koleksiyonunu genişletmek isteyenleri bekliyor.

Ürünü İncele

8. JBL

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 8

JBL, harika ses kalitesiyle müzik tutkunlarının vazgeçilmez markalarından biri. Özellikle hoparlör ve kulaklık ürünlerinde müziği sadece dinlemekle kalmayıp hissettiren bir kalite sunması onu diğer markalardan ayırıyor. Outdoor etkinliklerde veya evde keyifli anlarınızda en iyi müzik deneyimini yaşatan JBL’in hoparlörleri, berrak ses, etkili bas ve uzun batarya ömrü ile öne çıkıyor. Kulaklıkları ise konforlu yapısı ve yüksek ses kalitesi sayesinde kullanıcıların en beğendiği ürünlerden biri. JBL’in dayanıklılığı ve taşınabilirliği, özellikle seyahat ve dış mekan aktivitelerini seven kullanıcılar tarafından övgü alıyor. Siz de Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında JBL’in en sevilen hoparlör ve kulaklık modellerini avantajlı fiyatlarla alarak her anınıza müziğin ritmini katabilirsiniz!

Ürünü İncele

9. Under Armour

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 9

Performans odaklı tasarımlarıyla bilinen Under Armour, nefes alabilen ve ter tutmayan dokularıyla yoğun günlerde maksimum konfor vaat ediyor. Okula dönüş döneminde spor aktivitelerinde hareket özgürlüğü sunan kıyafet ve çanta seçenekleri ise cazip fırsatlarla öne çıkıyor.

Ürünü İncele

10. Sony

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 10

Sony, kamera, kulaklık ve PlayStation ürünleriyle teknoloji dünyasında yüksek kaliteyi ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Üstün görüntü işleme teknolojileri ile profesyonel fotoğrafçılardan amatörlere kadar herkesin favorisi olan Sony marka kameralar, keskin netlik ve canlı renklerle her çekimi mükemmel hale getiriyor. Sony kulaklıklar ise gürültü engelleme özellikleri ve kristal netliğinde sesinin yanında rahat yapısı ve uzun süreli kullanımda yarattığı konforuyla dikkat çekiyor. Markanın oyun dünyasının en popüler konsollarından biri olan PlayStation ise geniş oyun yelpazesi, mükemmel grafik kalitesi ve heyecan verici oyun deneyimleriyle her yaştan oyuncunun vazgeçilmezi. Sony, Şehre Dönüş Fırsatları ile bu ürünleri cazip indirimlerle sunuyorken hadi, eğlencenin ve kaliteli teknolojinin tadını çıkarın!

Ürünü İncele

11. Columbia

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 11

Mevsim geçişlerine, zorlu hava koşullarına ve aktif okul günlerine hazırlıklı olmak isteyenler için Columbia, yüksek performanslı dış giyim ve ayakkabı çözümleri üretiyor. Su geçirmeyen teknolojileri, nefes alan kumaş yapısı ve uzun ömürlü malzeme kalitesiyle kampüsten doğa yürüyüşlerine kadar her ortamda koruma sağlıyor.

Ürünü İncele

12. Levi's

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 12

Modası asla geçmeyen denim parçalarıyla tanınan Levi's, gardırobunu sağlam ve şık parçalarla yenilemek isteyenler için ideal seçenekler sunuyor. İkonik denim ceketlerden klasik kesim pantolonlara ve rahat tişörtlere kadar her yaşa hitap eden tasarımları uzun ömürlü ve kaliteli giyimi tercih edenleri bu fırsat döneminde sevindiriyor.

Ürünü İncele

13. Crocs

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 13

Gün boyu süren koşturmacada benzersiz bir hafiflik ve rahatlık sunan Crocs, özgün tarzını yansıtmak isteyen öğrencilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Kolay temizlenebilir yapısı, nefes alabilir tasarımı ve kişiselleştirilebilir Jibbitz aksesuarları sayesinde hem pratiklik hem de eğlenceli bir stil sunuyor.

Ürünü İncele

14. Casio

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 14

Zamansız tasarımları fonksiyonellikle buluşturan Casio, okul hayatında zamanı en iyi şekilde yönetmeniz için ikonik saat modellerini bir araya getiriyor. Dayanıklı yapısıyla öne çıkan G-Shock serisinden nostaljik vintage modellere ve çocuklar için tasalanan modellere kadar geniş ürün grubuyla her daim bileğinizde yer alıyor.

Ürünü İncele

15. Merrell

Şehre Dönüş Fırsatları başladı! İndirimde öne çıkan markaları sizin için seçtik 15

Merrell'in vibram tabanlı ayakkabıları, kaygan ve bozuk zeminlerde maksimum tutuş sağlarken su geçirmez ve nefes alabilen yapısıyla her mevsimde güven veriyor. Orta taban destekleri ve hafif tasarımı sayesinde uzun yürüyüşlerde bile ayağı yormayan Merrell ürünleri, hem doğada hem şehirde uzun ömürlü kullanım sunuyor. Şehre Dönüş Fırsatları döneminde Merrell’in outdoor ayakkabı ve teknik giyim ürünleri, doğa tutkunları için kaçırılmayacak seçenekler arasında!

Ürünü İncele

Bu içerik 31 Ağustos 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Adidas
İş birliği İçerikleri
Gillette ürünlerinde Şehre Dönüş'e özel fırsatlar başladı!

Gillette ürünlerinde Şehre Dönüş'e özel fırsatlar başladı!

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

Kompakt ve güçlü: Nespresso Inissia Kahve Makinesinde dev fırsat

Kompakt ve güçlü: Nespresso Inissia Kahve Makinesinde dev fırsat

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

PS5 deneyimini yanınıza alın: PlayStation Portal indirimde

PS5 deneyimini yanınıza alın: PlayStation Portal indirimde

Stanley termoslarda Okula Dönüş Fırsatları başladı!

Stanley termoslarda Okula Dönüş Fırsatları başladı!

BİM'e cam temizleme robotu geliyor! 21-28 Ağustos BİM katalog

BİM'e cam temizleme robotu geliyor! 21-28 Ağustos BİM katalog

Yolda şarjsız kalmaya son! Anker araç şarjında %38 indirim var

Yolda şarjsız kalmaya son! Anker araç şarjında %38 indirim var

Oyunun kurallarını değiştirin! Sony DualSense V2 indirimde

Oyunun kurallarını değiştirin! Sony DualSense V2 indirimde

Oyunun kurallarını değiştirin! Sony DualSense V2 indirimde

Oyunun kurallarını değiştirin! Sony DualSense V2 indirimde

Stanley buzluk günün fırsat ürünü oldu

Stanley buzluk günün fırsat ürünü oldu

A101'e Stanley termos geliyor! 27 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101'e Stanley termos geliyor! 27 Ağustos 2026 A101 kataloğu

Bakımda kapsamlı çözüm: Philips 16in1 tıraş makinesi indirimde

Bakımda kapsamlı çözüm: Philips 16in1 tıraş makinesi indirimde

Hem şık hem güçlü: Casio saatte %64 fırsat başladı

Hem şık hem güçlü: Casio saatte %64 fırsat başladı

26 Ağustos 2026 ŞOK Haftanın Fırsatları kataloğu yayında!

26 Ağustos 2026 ŞOK Haftanın Fırsatları kataloğu yayında!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Gillette ürünlerinde Şehre Dönüş'e özel fırsatlar başladı!

Gillette ürünlerinde Şehre Dönüş'e özel fırsatlar başladı!

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

Kompakt ve güçlü: Nespresso Inissia Kahve Makinesinde dev fırsat

Kompakt ve güçlü: Nespresso Inissia Kahve Makinesinde dev fırsat

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Girne'deki gemi faciasında eşi ve çocuğunu kurtaran uzman çavuş hayatını kaybetti

Girne'deki gemi faciasında eşi ve çocuğunu kurtaran uzman çavuş hayatını kaybetti

Yer: Şile! Aynı yerde ikinci motosiklet kazası: 1 kişi vefat etti

Yer: Şile! Aynı yerde ikinci motosiklet kazası: 1 kişi vefat etti

Aynı gemi, aynı hat: 23 yıl sonra facia! Girne'de batan Filo Jet 2003’te de su almış

Aynı gemi, aynı hat: 23 yıl sonra facia

Serik’te hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Serik’te hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Şırnak’ta jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Şırnak’ta jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Siirt’te yaban domuzları 20 yıllık fıstık ağaçlarına zarar verdi

Siirt’te yaban domuzları 20 yıllık fıstık ağaçlarına zarar verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.