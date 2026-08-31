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Şırnak’ta jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Şırnak’ta son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 23 milyon 645 bin 100 lirayı bulan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 202 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak’ta jandarmadan kaçakçılık operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Ağustos tarihleri arasında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 202 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 40 bin 964 paket sigara 449 adet elektronik sigara, bin 733 adet sigara filtresi/kâğıdı, 139 kilo nargile tütünü, 180 adet puro, 55 adet cep telefonu, 2 bin 338 adet muhtelif inşaat ve hırdavat malzemesi, 484 adet muhtelif yedek parça, bin 150 adet muhtelif giyim-süs eşyası, 141 adet mutfak eşyası, 571 adet muhtelif ev büro malzemesi, 99 adet elektrikli ve elektronik eşya, bin 738 adet kozmetik malzeme, 48 kilo muhtelif gıda ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 23 milyon 645 bin 100 lira olduğu öğrenilirken, 202 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak
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