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Yer: Şile! Aynı yerde ikinci motosiklet kazası: 1 kişi vefat etti

Şile’de arkadaşlarıyla motosiklet kullanan Yıldırım Ersan (30), iddiaya göre hızla girdiği virajda lastiğinin kayması sonucu hakimiyeti kaybetti. Ormanlık alana savrularak ağır yaralanan sürücü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Darlık Yolu'nda daha önce de Ceyda Yakova geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Kazanın meydana geldiği Darlık Yolu havadan görüntülendi.

Yer: Şile! Aynı yerde ikinci motosiklet kazası: 1 kişi vefat etti

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Şile Darlık Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yıldırım Ersan, arkadaşlarıyla motosiklet kullanmak için Darlık yoluna gitti. Viraja hızlı giren Ersan'ın yolda ilerlediği sırada motosikletinin lastiği kaydı. Kontrolü kaybeden sürücü, ormanlık alana savrularak ağır yaralandı.

Yer: Şile! Aynı yerde ikinci motosiklet kazası: 1 kişi vefat etti 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldırım Ersan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yer: Şile! Aynı yerde ikinci motosiklet kazası: 1 kişi vefat etti 2

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yıldırım Ersan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, ikindi namazına müteakip Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yer: Şile! Aynı yerde ikinci motosiklet kazası: 1 kişi vefat etti 3

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan kazanın meydana geldiği Darlık Yolu havadan görüntülendi. Keskin virajların yer aldığı yoldaki fren izleri de kameralara yansıdı.

Yer: Şile! Aynı yerde ikinci motosiklet kazası: 1 kişi vefat etti 4

AYNI NOKTADA YİNE KAZA

Aynı bölgede 17 Ağustos Pazartesi günü Şile’de yaşayan arkadaşını ziyaret sonrası gezmek için motosikleriyle yola çıkan Ceyda Yakova (21) kaza geçirdi.Yakova’nın kullandığı motosikletin tekerleği Şile Yolu Avlak Virajı olarak bilinen Darlık Yolu'nda mıcıra girdi. Dengesini kaybeden Yakova, yol kenarındaki yön tabelasına çarparak savruldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yakova, ağır yaralı olarak Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen Yakova sevk edildiği Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şile kaza
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