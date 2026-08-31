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İran açıkladı: "Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'yı düşürdük"

İran, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğünü bildirdi.

İran açıkladı: "Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'yı düşürdük"

İran’ın Fars Haber Ajansının haberinde, "Birkaç dakika önce, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait gelişmiş bir hava savunma sisteminin ateşine maruz kalan bir MQ-9 insansız hava aracı düşürüldü." ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün sabaha karşı da ABD’ye ait bir MQ-9’un Hürmüz Boğazı üzerinde düşürüldüğünü bildirmişti.

İran açıkladı: "Hürmüz Boğazı nda ABD ye ait MQ-9 tipi bir İHA yı düşürdük" 1

ABD BASINI DUYURMUŞTU

Washington Post gazetesi, 13 Ağustos'ta yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan en az 45'ini kaybettiğini belirtmişti. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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