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Siirt’te yaban domuzları 20 yıllık fıstık ağaçlarına zarar verdi

Siirt’te fıstık hasadına sayılı günler kala bahçelere giren yaban domuzları, üreticilerin ürünlerine ve yıllardır emek vererek yetiştirdiği fıstık ağaçlarına zarar veriyor.

Siirt’te yaban domuzları 20 yıllık fıstık ağaçlarına zarar verdi

Siirt’te özellikle fıstık üretiminin yapıldığı bölgelerde yaban domuzlarının bahçelere girerek ürünleri tükettiği ve ağaçların dallarını kırdığı belirtildi. Kayaboğaz köyü çevresindeki bazı fıstık bahçelerinde de yaban domuzlarının neden olduğu zararların arttığı öğrenildi. Yaklaşık 20 yıllık fıstık ağaçlarının da zarar gördüğünü belirten çiftçiler, yıllardır emek vererek yetiştirdikleri ağaçların zarar görmesinden dolayı mağdur olduklarını ifade etti. Çiftçiler, yaban domuzlarının özellikle gece saatlerinde bahçelere girdiğini belirterek, kendi imkanlarıyla çeşitli önlemler almalarına rağmen sorunun önüne geçemediklerini söyledi. Üreticiler, fıstık bahçelerindeki zararın daha fazla büyümemesi için yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını ve kendilerine destek olunmasını istedi. Siirt’te daha önce de yaban domuzlarının fıstık ve bağlara zarar verdiği, üreticilerin yetkililerden çözüm talep ettiği biliniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Siirt
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