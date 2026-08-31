Serik’te hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle Çınaraltı Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile Ahmet Hanifi O. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Hanifi O. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır