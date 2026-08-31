Günlük bakım rutininizi üst seviyeye taşıyın: Gillette tıraş ürünlerinde indirim başladı

İş, okul ve şehir koşturmacası yeniden başlarken kişisel bakımı da aksatmamak lazım. Amazon'un 31 Ağustos -14 Eylül tarihlerinde sunduğu Şehre Dönüş Fırsatları ile Gillette ürünleri indirimde. Sinekkaydı bir tıraş ve pürüzsüz bir görünüm için kullandığınız tüm Gillette çeşitlerine avantajlı fiyatlarla göz atabilirsiniz. İşte detaylar!

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1. Gillette UEFA Champions League Special Edition Gillette Fusion5 Erkekler için Tıraş Makinesi

Beş keskin bıçağıyla son derece yakın ve konforlu bir tıraş sunan bu özel seri, kayganlaştırıcı şeridi sayesinde cildinizde pürüzsüzce kayar. Arka kısmındaki hassas düzeltici ile favori ve burun altı şekillendirmesini pratik hale getirir. Tek başlıkla 20 tıraşa kadar kullanım sağlarken, tüm Fusion, ProGlide ve ProShield gövdeleriyle tam uyumlu çalışır.

Kullanıcılar ne diyor?

“5 bıçak. Defalarca tıraş oluyorum.”

“Bildiğimiz Gillette kalitesi. Teşekkür ederim.”

2. Gillette Fusion5 Avantajlı Yedek Tıraş Bıçağı 8 Adet

Gillette Fusion5, arka tarafındaki hassas düzeltici bıçağıyla favori ve burun çevresi gibi zorlu alanlarda net hatlar elde etmenizi sağlar. Rengi solan kayganlaştırıcı bandı sayesinde bıçağın yenilenme zamanını kolayca anlarsınız. Paketteki her bir yedek bıçakla bir aya kadar rahatça tıraş olabilir, bu seti tüm Fusion5 ve Fusion5 Power makinelerinizde kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün açıklamalarda belirtildiği gibi kaliteli. Gilette fusion5 proglide ile tam uyumludur.”

“Fiyat oldukça uygun, bıçaklar orijinal. Kesinlikle tavsiye ederim.”

3. Gillette Mach3 Charcoal Tıraş Makinesi + 5 Adet Yedek Tıraş Bıçağı + Premium Stand Hediyeli Peket

Bıçak önündeki mikrofin koruyucular cildi gererek sakalları tıraşa hazırlar ve tahriş riskini en aza indirir. Geliştirilmiş kayganlaştırıcı yapısıyla konforlu bir tıraş sunan bu set, tüm Mach3 gövdelerle uyumludur. Yanında gelen premium stand hediyesi sayesinde makinenizi banyoda her zaman temiz ve kuru tutabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok başarılı. Kayganlık ve keskinlik iyi.”

“Gilette serisinde en sevdiğim ürün budur. Yüzde ve bacakta en iyi performansı bu veriyor ve tahriş oranı en az olan ürün bu benim kullandıklarım arasında. Herkese öneririm pişman etmez bir ürün hem ucuz hem de 1 bıçak rahat 1-2 ay gidiyor, 2-3 günde bir kullanırsanız.”

4. Gillette Mach3 Start Yedek Tıraş Bıçağı 10 Adet

DuraComfort bıçakları ve %50 daha az bıçak basıncı sayesinde 10. tıraşta bile ilk günkü rahatlığını koruyan Gillette Mach3, özel kaygan jel şeridi cildi kızarıklığa karşı korurken tam konfor yaşatır. Geniş uyumluluk sunan bu 10'lu paket, tüm Mach3 makineleriyle rahatlıkla kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kargo hızlı ve özenliydi, her zaman tercih ettiğim bir ürün.”

“Haftada 5 günü tıraş olanlar için uzun ömürlü bir ürün.”

5. Gillette Labs Tıraş Seti - Peeling Çubuklu, Duş Kancalı

Sapa entegre peeling teknolojisiyle dünyada bir ilk olan bu set, tıraş öncesi batık tüyleri serbest bırakarak pürüzsüz bir zemin hazırlar. Keskin beş bıçağı ve yüz kıvrımlarına uyum sağlayan 2D FlexDisc yapısı maksimum temas ve konfor verir. Kutudan çıkan premium manyetik stand ve duvar kancası ise makineyi her an temiz ve kullanıma hazır tutar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün gayet güzel, sorunsuz ve fazladan yedek başlık da var.”

“Tavsiye ederim... Şık ve zarif kullanımı harika, kesimi muhteşem.”

6. Gillette Fusion Proglide Tıraş Makinesi + 2 Adet Yedek Tıraş Bıçağı

Yüz hatlarınıza tam uyum sağlayan bıçak sabitleyici yapısı sayesinde ideal tıraş deneyimini yakalamanızı kolaylaştırır. Gelişmiş konfor koruyucusu, ciltteki fazla jeli kenara itip cildi gererek sinekkaydı ve son derece rahat bir tıraş sunar. Mineral yağlar ve özel polimerler içeren güçlü kayganlaştırıcı bandı ise bıçağın cilt üzerinde defalarca geçilse bile pürüzsüzce kaymasına yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

“Keskin ve konforlu bir tıraş sunuyor. Cildi fazla yormadan pürüzsüz sonuç veriyor, oldukça memnun kaldım.”

“Alet güzel arkadaşlar. Yazdığı gibi kıvrımlara filan rahatça giriyor, zaten Fusion5 Start'dan geçtim bıçakları da iyi. Kampanya filan yakalarsanız alın.”

7. Gillette Fusion5 Start Yedek Erkek Tıraş Bıçağı 8'li

Sürtünmeye karşı dayanıklı 5 bıçağı ve yüz kıvrımlarına tam oturan oynar başlığıyla kusursuz bir sinekkaydı deneyimi yaşatır. Bıçaklardaki esnek konfor koruyucu, sakala temas etmeden önce cildi nazikçe esneterek rahatlık sağlar. Geliştirilmiş gövde yapısı ıslak elle bile güvenli bir kavrayış imkanı sunarken özel kayganlaştırıcı bandı bıçağın cildinizde akıcı bir şekilde kaymasını destekler.

Kullanıcılar ne diyor?

“Dışarıya göre uygun fiyatlı, çok iyi bir tıraş bıçağı, teşekkürler Amazon.”

“Harika bir ürün, yıllardır kullanıyorum, bu seferkinin fiyatı da çok uygundu.”

8. Gillette Mach3 Avantajlı Yedek Tıraş Bıçağı 8 Adet

Tahrişe yol açmadan çok daha pürüzsüz bir sonuç sunan Mac3, dahili jel şeridiyle cildi kızarıklığa karşı savunurken gelişmiş cilt koruyucu yapısı sakalları tıraşa tam anlamıyla hazırlar. Her bir bıçakla 15 defaya kadar sinekkaydı tıraş rahatlığı yakalayabilir, bu yedek bıçakları tüm Mach3 saplarıyla gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Sık kullanmıyorum ama oldukça dayanıklı ürün, Bir tanesiyle defalarca traş olabiliyorsunuz.”

“Her zaman kullandığım traş bıçağı,sakal traşı düzgün ve kesik yapmıyor.”

9. Gillette UEFA Champions League Special Edition Mach3 Erkekler İçin Tıraş Makinesi,3-Bıçaklı

Cilt üzerindeki gerilimi azaltan üç keskin bıçağıyla son derece kolay, temiz ve yakın bir tıraş hissi sunar. Bıçak önündeki Microfin Guard yapısı cildi tıraş öncesinde hazırlayarak süreci rahatlatır, kayganlaştırıcı şerit ise akıcı bir kullanım sağlar. Her başlıkta 15 tıraşa kadar dayanan bu özel seri, tüm Mach3 yedek bıçaklarıyla da tam uyumlu şekilde çalışır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Süper ürün. Kampanyalı yakaladım gayet güzel.”

“Mach3 Sport modellerine göre çok daha kaygan ve rahat bir tıraş sağlıyor, performansı daha yüksek. Siparişim 2 gün içinde teslim edildi. Hızlı gönderim ve ürün kalitesi için teşekkürler.”

10. Gillette Fusion5 Yedek Tıraş Bıçağı 4 Adet

5 bıçaklı özel yapısıyla çok daha rahat ve pürüzsüz bir sinekkaydı tıraş deneyimi vadeden Gillette Fusion5, üzerinde yer alan indikatörlü kayganlaştırıcı bant hem cildinizde ekstra rahatlık sağlar hem de bant rengiyle kullanım süreci hakkında bilgi verir. Arka yüzündeki tekli bıçak tasarımı ise favori ve burun altı gibi ulaşılması zor alanları şekillendirmeyi oldukça pratikleştirir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün mükemmel, bilhassa hassas ciltler için tasarlanmış.”

“Her zaman aldığım ürün, düzeltme bıçağı çok iyi iş görüyor.”

Bu içerik 31 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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