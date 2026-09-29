Restoran kalitesinde şipşak makarnalar yapın: Philips makarna makinesi indirimde!

Evde taze makarna yapmanın o zahmetli yoğurma ve un dağıtma dertlerini unutturan bir sistem hayal edin; dakikalar içinde istediğiniz hamuru elde etmenizi sağlayarak mutfaktaki tüm ezberleri bozan bir cihaz düşünün. Philips’in bu benzersiz makarna makinesi, hem zamandan tasarruf etmenizi hem de en iddialı İtalyan restoranlarını aratmayacak lezzetler yaratmanızı sağlıyor. Üstelik şimdi 1.118 TL'lik cazip bir indirim var. Gelin, bu harika mutfak yardımcısının detaylarına birlikte inceleyelim!

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Philips 7000 Serisi Makarna Makinesi

Philips 7000 Serisi Makarna Makinesi, ProExtrude teknolojisi ve güçlü 200W motoruyla 10 dakikadan kısa sürede pürüzsüz ve esnek ev yapımı makarnalar hazırlamanızı sağlar. Akıllı entegre tartım sistemi sayesinde un miktarını algılayarak en uygun sıvı oranını otomatik olarak hesaplar. Farklı lezzetler denemeniz için 8 farklı şekil diskiyle gelen bu tam otomatik cihaz; makarna hamurunun yanı sıra pizza ve ekmek hamuru hazırlığına da imkan tanır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika bir ürün. Yavaş sıkım makinesi ile hazırlaman sebze sularıyla anında harika makarnalar ve erişteler hazırlıyorum. Çocuğum sebzeli ve yumurtalı ev yapımı yediğinde içim rahat ediyor. Teşekkürler Philips."

"Philips Makarna Makinesi mutfağıma harika bir katkı sağladı. Kullanımı son derece kolay; malzemeleri eklemekten taze makarna elde etmeye kadar tüm süreç hızlı ve zahmetsizce ilerliyor. Makine hamuru homojen bir şekilde karıştırıp yoğuruyor ve her seferinde tutarlı sonuçlar veriyor. Daha sağlıklı ev yapımı makarnalar hazırlamak için farklı un türleri ve malzemelerle denemeler yapabilme imkanı sunması çok hoşuma gidiyor. Temizliği beklediğimden daha kolay; özellikle de hamuru çıkarmadan önce hafifçe kurumasını beklerseniz işiniz daha da rahatlıyor. Malzeme kalitesi sağlam ve dayanıklı hissettiriyor; ayrıca yanında gelen şekillendirme diskleri sayesinde çeşitli makarna türleri hazırlayabiliyorsunuz. Eğer ev yapımı makarnayı seviyorsanız, bu makine kesinlikle yapacağınız yatırıma değecektir."

Bu içerik 29 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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