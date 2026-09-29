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Kilitli odada saatlerce işkence: Konya’da engelli bakım merkezinde korkunç olay

Konya’daki bir engelli bakım merkezinde üç kişi etkinlik odasına kilitlendi. İçeride çıkan şiddet olayında 57 yaşındaki Ahmet İsmail Genç gözlerinden ağır yaralandı. Yaklaşık iki saat süren olay güvenlik kamerasına yansırken bir hasta bakıcı tutuklandı.

Kilitli odada saatlerce işkence: Konya’da engelli bakım merkezinde korkunç olay
Mehmet Hazar Gönüllü

Konya’da bakım görmeleri için bırakıldıkları merkezde üç engelli birey bir odaya kilitlendi. İçlerinden biri ağır yaralandı.

KİLİTLENEN ODADA DEHŞET

Halk TV’nin haberine göre 2 Haziran’da yaşanan olayda odanın kapısı hasta bakıcı Halil İbrahim B. tarafından kilitlendi. Odada bulunan H.İ.G., A.İ.G.’nin gözlerine saldırdı. Diğer kişi H.İ.Y. de A.İ.G.’ye fiziksel şiddet uyguladı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olay yaklaşık iki saat sürdü.

Kilitli odada saatlerce işkence: Konya’da engelli bakım merkezinde korkunç olay 1

GÖZ KAPAĞINDA YIRTILMA TESPİT EDİLDİ

A.İ.G.’nin kapıyı açmaya çalıştığı ancak çıkamadığı görüntülere yansıdı. Hastanede yapılan ilk muayenede gözlerinde ve çevresinde kan birikimi, göz kapağında ise doku yırtılması tespit edildi. Yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu bildirildi. Odadaki diğer iki kişi de olayın ardından hastaneye götürüldü.

BEŞ KURUM ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturmada hasta bakıcının yanı sıra sosyal hizmet uzmanı, kurumun sorumlu müdürü, kurucu müdürü ve bir teknisyen gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hasta bakıcı Halil İbrahim B. tutuklandı; diğer dört şüpheli serbest bırakıldı.

Kilitli odada saatlerce işkence: Konya’da engelli bakım merkezinde korkunç olay 2

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Anahtar Kelimeler:
Konya şiddet engelli
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