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Kağıthane'de kan donduran olay! El ve ayakları bağlanıp günlerce darbedildiler

Kağıthane'de kan donduran bir olay yaşandı. Hakan Ç. (25) ile Görkem Serkan T. (25), iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle elleri koli bandıyla bağlanıp bir evde 3 gün boyunca darbedilerek alıkonuldu. İhbar üzerine eve giren polisler zorla alıkonulup darbedilen iki kişiyi kurtardı. Olayla ilgili olarak yakalanan 4 kişi tutuklanırken, darbedilen 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şahısların kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Kağıthane'de kan donduran olay! El ve ayakları bağlanıp günlerce darbedildiler

Olay, Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T., iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle bir evde darbedildi.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI KOLİ BANDIYLA BAĞLADILAR

Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanan 2 kişi, 3 gün boyunca evde rehin tutuldu. Bu süre boyunca darbedilen Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’nin yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralar meydana geldi.

Kağıthane de kan donduran olay! El ve ayakları bağlanıp günlerce darbedildiler 1

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

20 Eylül Pazar günü saat 15.00 sıralarında, evde kelepçeli ve yüzü yaralı 1 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kağıthane de kan donduran olay! El ve ayakları bağlanıp günlerce darbedildiler 2

KAĞITHANE POLİSİ KURTARDI

Eve giren polis, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’yi darbedilmiş, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde buldu. Ekipler, 2 kişiyi kurtarırken evde bulunan Zeki A.’yı (28) ise gözaltına aldı. Evdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi.

Kağıthane de kan donduran olay! El ve ayakları bağlanıp günlerce darbedildiler 3

KAMERAYA YANSIDI

İki kişinin binaya girdikten 3 gün sonra polis tarafından kurtarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’nin el ve ayaklarındaki koli bantları ve yüzlerindeki darp izleri görülüyor. Polis ekiplerinin eve girerek 2 kişiyi kurtardığı anlar da yer alıyor.

Kağıthane de kan donduran olay! El ve ayakları bağlanıp günlerce darbedildiler 4

'DUALARIM KABUL OLDU' DİYEREK AĞLADI

Görüntülerde rehinelerin 'Allah’ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu' diyerek ağladığı anlar görülüyor. Diğer yandan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan diğer şüphelileri belirledi. İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22), Kağıthane’de farklı adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerin binaya ve rehin alınanların ise otoparktan binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane de kan donduran olay! El ve ayakları bağlanıp günlerce darbedildiler 5

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diğer yandan gözaltına alınan Zeki A.’nın 'Uyuşturucu madde ticareti’, 'Uyuşturucu kullanma’, ‘Açıktan hırsızlık’ ve ‘Kapkaç’ suçlarından 7, Suat Eren D.’nin ise ‘Kasten yaralama’ suçundan emniyete 2 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. İdris A.’nın ‘Uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘Taksirle yaralama’, Tarık O.’nun da ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’, ‘Şantaj’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından emniyete geliş kayıtları olduğu belirtildi. Evde rehin tutulan Hakan Ç.’nin ise, 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan 1, Görkem Serkan T.’nin ise 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Hakaret' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından emniyete 14 geliş kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kağıthane
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