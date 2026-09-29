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İstanbul'da yağmur yağdı, neredeyse hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da yağışlı hava hayatı adeta felç etti. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yollara düşen İstanbullular kabus yaşadı. Yağış sırasında Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıkarken; tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da yağmur yağdı, neredeyse hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

İstabul'da yağmurlu hava nedeniyle ulaşım altüst oldu. Sabah saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaştı.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam etti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki yoğunluk, Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzandı.

Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyretti.

HER YERDE AYNI MANZARA

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Avcılar, Saadetdere, Bakırköy, Zeytinburnu, Merter, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Edirnekapı çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kara yolunun 15 Temmuz Şehirler Köprüsü istikametinde araçlar ağır ağır ilerleyebildi.

TEM Otoyolu Ispartakule, Esenyurt, Bahçeşehir, Saadetdere ve Beylikdüzü mevkilerinde yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş seyretti.

İstanbul da yağmur yağdı, neredeyse hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89 a ulaştı 1

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Öte yandan tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerine gelen vatandaşlar araçlara binmek için sıra bekledi.

İstanbul da yağmur yağdı, neredeyse hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89 a ulaştı 2

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89'A ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 74'e kadar çıktı.

Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 63 olarak ölçüldü.
İstanbul da yağmur yağdı, neredeyse hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89 a ulaştı 3

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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