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Bakan Kurum'dan New York paylaşımı: "COP31 vizyonumuzu New York’un her köşesine taşıdık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde COP31 vizyonumuzu New York’un her köşesine taşıdık" dedi.

Bakan Kurum'dan New York paylaşımı: "COP31 vizyonumuzu New York’un her köşesine taşıdık"
Melih Kadir Yılmaz

9–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya EXPO Center'nda düzenlenecek olan COP31 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın lansmanı BM zirvesi kapsamında New York'ta yapılmıştı.

Bakan Kurum dan New York paylaşımı: "COP31 vizyonumuzu New York’un her köşesine taşıdık" 1

BAKAN KURUM'DAN COP31 PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan lansmanın ardından gözler kasım ayındaki konferansa çevrilirken, Bakan Kurum'dan bir paylaşım geldi.

Bakan Kurum dan New York paylaşımı: "COP31 vizyonumuzu New York’un her köşesine taşıdık" 2

"COP31 VİZYONUMUZU NEW YORK'UN HER KÖŞESİNE TAŞIDIK"

Bakan Kurum yaptığı paylaşımda, "Küresel iklim sahnesinde Türkiye farkı! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde COP31 vizyonumuzu New York’un her köşesine taşıdık” mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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