Evinizin her köşesine şıklık katacak Philips Akıllı LED Şerit indirimde

Evinizin salonunda veya balkonunda akşamları o hayal ettiğiniz sıcak ve samimi atmosferi bir türlü yakalayamıyor musunuz? Suya ve toza dayanıklı yapısıyla öne çıkan Philips Hue Outdoor, sadece dışarıda değil ev içi aydınlatmada da harikalar yaratıyor. Göz yormayan pürüzsüz ışık yayılımı, mobilyalarınıza uyum sağlayan esnek yapısı ve 16 milyon renk seçeneğiyle öne çıkan akıllı şerit LED, tam 3.000 TL indirimde!

İster salonda ister balkonda: Philips Hue Renkli Akıllı Led Şerit

Mobil uygulama, Bluetooth ve Hue Bridge desteğiyle sesli veya uzaktan zahmetsizce kontrol edebileceğiniz Philips Hue LED Şerit, esnek yapısı sayesinde ister salonda ister balkon ve verandalarda her açıya kolayca uyum sağlar. Özel kaplaması sayesinde sıradan LED’lerin aksine noktasal parlamalar yapmaz ve pürüzsüz, dağıtılmış homojen bir aydınlatma sunar. IP67 koruma sınıfı sayesinde suya ve toza karşı tamamen dayanıklı şerit, 16 milyondan fazla renk seçeneği ve sıcak-soğuk beyaz ışık tonlarıyla evinizde dilediğiniz ambiyansı oluşturmanızı sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ortama güzel ışık sağlıyor. Geceleri yarısından düşük parlaklıkta bile güzel bir ambiyans yaratıyor."

"İç mekana da oldukça uygun, sadece kablo saklamak için uygun yer bulmak önemli."

"Harika bir ürün. Plastik kalitesi mükemmel. Işık homojen. Bağlantı sorunsuz."

Bu içerik 7 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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