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İDO, iskeleye çarptı! Çığlıklar birbirine karıştı

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Son günlerde yaşanan deniz kazalarına bir yenisi daha eklendi. İDO'ya ait bir deniz otobüsü Mudanya İskelesi'ne çarptı. Yolcular büyük panik yaşarken çığlık sesleri birbirine karıştı. İşte o anlar...

İstanbul-Mudanya seferini yapan İDO’ya ait deniz otobüsü, Mudanya İskelesi’ne yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana gelirken, yolcular kısa süreli panik yaşadı. Kazada yaralanan olmazken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İDO, iskeleye çarptı! Çığlıklar birbirine karıştı 1

İSKELEYE ÇARPTI! PANİK ARTTI

Olay, saat 20.30 sıralarında Mudanya İskelesi’nde meydana geldi. İstanbul’dan Mudanya’ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri’ne (İDO) ait deniz otobüsü, iskeleye yanaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle iskeleye çarptı.

İDO, iskeleye çarptı! Çığlıklar birbirine karıştı 2

YOLCULAR ÇIĞLIK ATTI

Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün burnunda hasar oluştu. Çarpma sırasında yolcular arasında kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Öte yandan, yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İdo Bursa iskele
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