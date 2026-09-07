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Trump'ın yeni imajı! Altın sarısı saçları gitti: "O artık esmer"

ABD Başkanı Donald Trump’ın altın sarısı saçlarındaki değişiklik kamuoyunun dikkatinden kaçmadı. Hafta sonu programı kapsamında New Jersey'e giden Trump’ın, Air Force One uçağından indiği sırada objektiflere yansıyan yeni görüntüsü Amerikan medyasında geniş yankı buldu.

Trump'ın yeni imajı! Altın sarısı saçları gitti: "O artık esmer"
Devrim Karadağ

Hafta sonu tatilini geçirmek amacıyla New Jersey'e giden ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağından inerken kameralara yansıyan yeni görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Saçlarının alışılmışın aksine oldukça koyu bir tonda olması, gerek basında gerekse dijital platformlarda günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Yeni saç rengi, kamuoyunda büyük bir merak uyandırırken, sosyal medyada "Trump'ın saçına ne oldu?" soruları hızla yayılmaya başladı.

Trump ın yeni imajı! Altın sarısı saçları gitti: "O artık esmer" 1

"TRUMP ARTIK BİR ESMER" YORUMU

Başkanın saçlarındaki bu belirgin değişim, eleştirmenler ve siyasi figürler tarafından da tiye alındı. Trump'a yönelik sert eleştirileriyle tanınan avukat George Conway, Anayasa'nın başkanın görevden alınmasını veya yetki devrini düzenleyen 25. maddesine atıfta bulunarak, bu madde kapsamında Trump'ın saçıyla ilgili bir şeyler yapılması gerektiği yönünde ironik bir paylaşım yaptı.

Trump ın yeni imajı! Altın sarısı saçları gitti: "O artık esmer" 2

Eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger ise şaşkınlığını büyük harflerle "Benimle dalga geçiyor olmalısınız" sözleriyle dile getirdi. Gazeteci Molly Jong-Fast'in konuya yaklaşımı ise "Trump artık bir esmer." yorumunu yaptı.

Trump ın yeni imajı! Altın sarısı saçları gitti: "O artık esmer" 3

SAĞLIK DURUMU VE BOYA İDDİALARI

80 yaşındaki liderin, geçtiğimiz aylarda artık altın sarısı saçlarını boyamayı bıraktığına dair iddialar basına yansımıştı. Yeni koyu renkli saçları, bu iddiaların bir yansıması veya yeni bir imaj çalışması olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Trump'ın fiziksel görünümüyle ilgili tek gündem maddesi saçları değil. Sağ elinde sıklıkla bandaj ya da makyajla kapatmaya çalıştığı koyu renkli morlukların, aşırı el sıkışma temposu ve yoğun aspirin kullanımından kaynaklandığı belirtilmişti.

Trump ın yeni imajı! Altın sarısı saçları gitti: "O artık esmer" 4

Ayrıca bileklerinde gözlemlenen şişliklerin ardından, doktorları tarafından kendisine "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğu da biliniyor. Hem imajındaki bu radikal değişim hem de sağlık durumuna ilişkin detaylar, kamuoyunun ilgisini uzun süre daha canlı tutacak gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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