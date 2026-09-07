Meteoroloji'den 4 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji, 4 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yaptı. Batı Karadeniz'de sağanak beklendiğini belirten MGM, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi afetlere karşı tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA, 30°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE, 30°C Az bulutlu
İSTANBUL, 28°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 28°C Az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ, 34°C Az bulutlu ve açık
İZMİR, 35°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 35°C Az bulutlu ve açık
UŞAK, 29°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA, 39°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 40°C Az bulutlu ve açık
BURDUR, 32°C Az bulutlu
HATAY, 34°C Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 27°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 27°C Az bulutlu ve açık
KONYA, 28°C Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR, 27°C Az bulutlu ve açık
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey çevreleri ile Sinop'un sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 25°C Parçalı bulutlu
DÜZCE, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 25°C Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA, 26°C Parçalı bulutlu
RİZE, 23°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON, 24°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA, 30°C Parçalı ve az bulutlu
VAN, 25°C Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 35°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 35°C Az bulutlu ve açık
MARDİN, 34°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 36°C Az bulutlu ve açık
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