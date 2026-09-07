Meteoroloji'den 4 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji, 4 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yaptı. Batı Karadeniz'de sağanak beklendiğini belirten MGM, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi afetlere karşı tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.



Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yapıldı.



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA, 30°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE, 30°C Az bulutlu

İSTANBUL, 28°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 28°C Az bulutlu

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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ, 34°C Az bulutlu ve açık

İZMİR, 35°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 35°C Az bulutlu ve açık

UŞAK, 29°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA, 39°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 40°C Az bulutlu ve açık

BURDUR, 32°C Az bulutlu

HATAY, 34°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 27°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 27°C Az bulutlu ve açık

KONYA, 28°C Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR, 27°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu'nun kuzey çevreleri ile Sinop'un sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 25°C Parçalı bulutlu

DÜZCE, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 25°C Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA, 26°C Parçalı bulutlu

RİZE, 23°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON, 24°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA, 30°C Parçalı ve az bulutlu

VAN, 25°C Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 35°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 35°C Az bulutlu ve açık

MARDİN, 34°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 36°C Az bulutlu ve açık