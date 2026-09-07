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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 gözaltı kararı!

Uzun yıllar MİT'te görev alan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili harekete geçildi. 2011'de Silivri Cezaevi'nde görevli 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 10'u gözaltına alındı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 gözaltı kararı!
Ufuk Dağ

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 gözaltı kararı! 1

1 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında firari olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Silivri
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