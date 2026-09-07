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Muhittin Böcek’in mektubunda dikkat çeken Özgür Özel-Kılıçdaroğlu detayı

Muhittin Böcek'in cezaevinden kaleme aldığı mektuptaki bir detay siyaset kulislerinde ses getirdi. Böcek’in Özgür Özel’den “Sn. Özgür Özel” diye söz ederken Kemal Kılıçdaroğlu için “CHP Genel Başkanımız” ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmadı. Bu hitap farkı, Böcek’in "tarafını seçtiği" yorumlarını doğurdu.

Muhittin Böcek’in mektubunda dikkat çeken Özgür Özel-Kılıçdaroğlu detayı
Mehmet Hazar Gönüllü

Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklu bulunduğu cezaevinden bir mektup yayımladı. Mektupta 32 yıllık siyasi geçmişini anlatan Böcek'in Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu için farklı ifadeler tercih etmesi gündem oldu.

Muhittin Böcek’in mektubunda dikkat çeken Özgür Özel-Kılıçdaroğlu detayı 1

ÖZGÜR ÖZEL’İ UNVAN KULLANMADAN ANDI

Böcek, 2024 yerel seçimlerinde yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesini “2024. Sn. Özgür Özel aday gösterdi. ‘Herkesin Başkanı’ sloganıyla 2 kişiden 1’inin oyunu alarak, kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez üst üste 2. defa seçilerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı oldum.” ifadeleriyle anlattı.

Muhittin Böcek’in mektubunda dikkat çeken Özgür Özel-Kılıçdaroğlu detayı 2

Böcek, burada Özgür Özel için “Sayın” ifadesini kullandı ancak herhangi bir parti unvanına yer vermedi.

KILIÇDAROĞLU İÇİN “CHP GENEL BAŞKANIMIZ” DEDİ

Mektubun sonraki bölümünde Kemal Kılıçdaroğlu’ndan söz eden Böcek’in kullandığı ifade ise farklı oldu. Böcek, “2026. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanımız oldu” dedi.

Muhittin Böcek’in mektubunda dikkat çeken Özgür Özel-Kılıçdaroğlu detayı 3

TARAFINI SEÇTİ Mİ?

Böylece kendisini 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösteren Özgür Özel’i yalnızca adıyla anan Böcek, Kılıçdaroğlu için “CHP Genel Başkanımız” ifadesini tercih etti. İki isme yönelik hitaplar arasındaki bu fark, Böcek’in CHP ile Yeni Parti arasında yaşanan siyasi ayrışmada Kılıçdaroğlu’ndan yana konumlandığı şeklinde yorumlandı.

Muhittin Böcek’in mektubunda dikkat çeken Özgür Özel-Kılıçdaroğlu detayı 4

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Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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