Muhittin Böcek’in mektubunda dikkat çeken Özgür Özel-Kılıçdaroğlu detayı

Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklu bulunduğu cezaevinden bir mektup yayımladı. Mektupta 32 yıllık siyasi geçmişini anlatan Böcek'in Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu için farklı ifadeler tercih etmesi gündem oldu.

ÖZGÜR ÖZEL’İ UNVAN KULLANMADAN ANDI

Böcek, 2024 yerel seçimlerinde yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesini “2024. Sn. Özgür Özel aday gösterdi. ‘Herkesin Başkanı’ sloganıyla 2 kişiden 1’inin oyunu alarak, kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez üst üste 2. defa seçilerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı oldum.” ifadeleriyle anlattı.

Böcek, burada Özgür Özel için “Sayın” ifadesini kullandı ancak herhangi bir parti unvanına yer vermedi.

KILIÇDAROĞLU İÇİN “CHP GENEL BAŞKANIMIZ” DEDİ

Mektubun sonraki bölümünde Kemal Kılıçdaroğlu’ndan söz eden Böcek’in kullandığı ifade ise farklı oldu. Böcek, “2026. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanımız oldu” dedi.

TARAFINI SEÇTİ Mİ?

Böylece kendisini 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösteren Özgür Özel’i yalnızca adıyla anan Böcek, Kılıçdaroğlu için “CHP Genel Başkanımız” ifadesini tercih etti. İki isme yönelik hitaplar arasındaki bu fark, Böcek’in CHP ile Yeni Parti arasında yaşanan siyasi ayrışmada Kılıçdaroğlu’ndan yana konumlandığı şeklinde yorumlandı.