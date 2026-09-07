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Konteyner kentte palalı koca dehşeti! Kim olduğuna bakmadan saldırdı...

Hatay'ın Antakya ilçesinde ayrılma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı konteyner kenti elinde palayla basan 60 yaşındaki adam 4 kişiyi yaraladı. Alkollü olduğu tespit edilen palalı caninin eşini, kızını, üvey kızını ve bacanağını yaraladığı öğrenildi.

Konteyner kentte palalı koca dehşeti! Kim olduğuna bakmadan saldırdı...

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yaşandı. 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs, alkollü olarak geldiği konteyner kentte yaşadığı tartışma sonrası imam nikahlı eşi E.Ş.’ye saldırdı.

Konteyner kentte palalı koca dehşeti! Kim olduğuna bakmadan saldırdı... 1

PALAYLA DEHŞET SAÇTI

Çevredekilerin müdahalesine sinirlenen şahıs, öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş. isimli şahısları da yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Konteyner kentte palalı koca dehşeti! Kim olduğuna bakmadan saldırdı... 2

Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, 4 suç kaydı bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen kocayı yakaladı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan başından yaralanan imam nikahlı eşinin, bacanağının ve kızlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildiği.

Konteyner kentte palalı koca dehşeti! Kim olduğuna bakmadan saldırdı... 3

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Konteyner kentte palalı koca dehşeti! Kim olduğuna bakmadan saldırdı... 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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