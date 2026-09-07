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Kulaktaki çizgi kalp krizi belirtisi değil vücudun bir sinyaliymiş!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktürk, kulak memesindeki çizgilenmenin doğrudan kalp krizi belirtisi olmadığını yüksek kolesterol ve lipid düzeylerine işaret edebileceğini söyledi.

Kulaktaki çizgi kalp krizi belirtisi değil vücudun bir sinyaliymiş!

Sosyal medyada gündem olan "kulaktaki çizgi kalp krizinin habercisi mi" sorusunu değerlendiren Malatya'da özel bir hastanede görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktürk, durumun doğrudan kalp krizi belirtisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

"KULAKTAKİ ÇİZGİ KRİZ BELİRTİSİ DEĞİL VÜCUDUN BİR SİNYALİ"

Kulaktaki çizgilenmenin vücuttaki bazı olumsuzluklara işaret edebileceğini belirten Aktürk, "Bu kulaktaki çizgilenme kesinlikle kalp krizinin bir göstergesi değil. Bu, vücudun bir sinyali aslında. Vücutta bazı şeylerin iyi gitmediğini gösteren bir sinyal özellikle kolesterollerin ve lipidlerin yüksek olduğunun iyi bir belirteci. Başka belirteçler de var. Özellikle göz altında beyazımsı çizgilenmeler eklem yerlerindeki şişlikler gibi bazı belirtiler daha var" dedi.

"CEM YILMAZ İLE POPÜLER OLDU"

Kulaktaki çizgilenmenin Cem Yılmaz'ın rahatsızlığı sonrası daha fazla gündeme geldiğini söyleyen Aktürk, "Bu durum Cem Yılmaz'da görüldüğü için biraz popüler oldu. Bu kesinlikle bir kriz belirtisi değil vücudun bir sinyali. Bu belirtileri taşıyan kişilerin kardiyolojiye başvurarak lipid seviyelerini ve kalp sağlığını kontrol ettirmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASIL SUÇLU YÜKSEK KOLESTEROL SİGARA VE STRES"

Kalp krizini tetikleyen faktörlere değinen Aktürk, "Yüksek kolesterol düzeyi sigara kullanımı, stres ve diğer etkenler bir araya geldiğinde kalp krizi tetiklenmiş olabilir. Tekrar belirtmek gerekirse bu çizgi bir kriz belirtisi değildir" dedi.

"RİSK FAKTÖRLERİ KRİZ YATKINLIĞINI ARTIRIYOR"

Kalp sağlığı açısından dikkate alınması gereken risk faktörlerine de değinen Aktürk, "Bizler için asıl önemli olan risk faktörlerini tekrar etmekte fayda var şeker hastalığı, yüksek tansiyon, ailede kalp hastalığı öyküsünün bulunması, sedanter (hareketsiz) yaşam ve sigara kullanımı.Bu risk faktörleri ne kadar fazla olursa kişilerin kriz geçirme yatkınlığının da o kadar arttığını biliyoruz. Bu konuda hastalarımızı sürekli bilgilendiriyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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