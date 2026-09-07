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Son dakika | Bakan Gürlek tarih verdi: Süresiz nafaka ve boşanma davalarında yeni düzenleme sinyali!

Son dakika haberi: Bakan Gürlek 12. Yargı Paketi'nin ikinci kısmının içeriği ve tarihi konusunda mesajlar verdi. Gürlek, boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ve süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan düzenlemelerin ekim ayında gündeme getirilmesini planladıklarını duyurdu.

Son dakika | Bakan Gürlek tarih verdi: Süresiz nafaka ve boşanma davalarında yeni düzenleme sinyali!
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 No'lu Barosu Adli Yıl Açılış Programı'nda konuşma gerçekleştirdi. Bakan Gürlek terörle mücadeleden 12. Yargı Paketi'ne birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

"FETÖ ELİYLE YARGI SİSTEMİ DEPREM YAŞADI"

Bakan Gürlek'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Ülkemiz çok zor dönemlerden geçti. Ülkemizin ödediği bedelleri biliyoruz. FETÖ eliyle yargı sistemi deprem yaşadı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

  • Kronikleşen terör belasından kurtuluyoruz. Terörsüz Türkiye'de hedefe ulaşacağız.
  • Dünya hukuku imtihandan geçiyor. Hukuk kuralları güçlü devletlere göre uygulanıyor. Hukuk karşısında herkes eşittir.
    Son dakika | Bakan Gürlek tarih verdi: Süresiz nafaka ve boşanma davalarında yeni düzenleme sinyali! 1

"POPÜLER KİŞİLİKLERİN DEĞERLERİMİZİ ZEDELEDİĞİNİ GÖRDÜK"

  • Son zamanlarda toplumumuza örnek olması gereken popüler kişiliklerin millî ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarıyla özellikle genç nesillerimizi zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntülere zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.

12. YARGI PAKETİ İÇİN TARİH VERDİ

  • Daha güçlü hukuk sistemi için çalışıyoruz. 12. Yargı Paketi'nin ilk kısmı kanunlaşarak yürürlüğe girdi. 24 veya 25 maddeden oluşmasını öngördüğümüz bu paketin, avukatlarımızın sorunlarına çözüm olmasını umuyoruz. 12. Yargı Paketi'nin ikinci kısmını inşallah ekim ayında gündeme getireceğiz. Bu pakette avukatlarımızın yaşadığı sorunların çözümüne yönelik bazı düzenlemeleri eklemeyi düşünüyoruz.

AVUKATLARA SİLAH RUHSAT ÜCRETİNDE YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

  • Avukatlarımızdan silah ruhsatı ücretleri konusunda da sürekli talepler geliyor. Bu konuda Maliye Bakanlığımızla görüşmeler yaptık; sağ olsunlar, onlar da bize yardımcı oldular. İnşallah ekim ayında gündeme gelecek pakette, silah ruhsatı ücretinin ilk başvuruda yarı oranında alınması, devamındaki yenilemelerde ise ücret alınmaması yönünde ortak bir mutabakata vardık.
  • Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ve süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan düzenlemleri inşallah ekim ayındaki paketle gündeme getirmeyi düşünüyoruz.
    Son dakika | Bakan Gürlek tarih verdi: Süresiz nafaka ve boşanma davalarında yeni düzenleme sinyali! 2

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nafaka Ankara boşanma baro Akın Gürlek
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