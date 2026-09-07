Son dakika | Veyis Ateş'ten Mehmet Akif Ersoy iddiası! "Silivri'de benden özür diledi"

Son dakika haberi: Habertürk TV’nin eski ana haber sunucusu Veyis Ateş’in uyuşturucu suçlamalarıyla yargılandığı dava başladı. Gazeteci Muratcan Altuntoprak’ın aktardığına göre Ateş, İstanbul Adalet Sarayı’nda hakim karşısına çıkarak savunmasını yaptı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gazeteci Muratcan Altuntoprak’ın aktardığına göre Ateş, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bana Mehmet Akif’in evine gittin mi diye soruluyor; bahsedilen ev bana ait değil. Sonra da bana uyuşturucu kullanımı için yer temin ettin deniyor. Bana ait olmayan bir evde ben nasıl yer temin etmiş olabilirim. Kullanmadığım bir şeyi neden temin etmiş olayım. Hiç tanımadığım ve sadece Mehmet Akif Ersoy’un kız arkadaşı olan insanlara bayram şekeri ikram eder gibi uyuşturucuyu niye ikram edeyim? İnsan bir eylemi ya umduğundan ya da korktuğundan yapar. Ben böyle bir eylemden ne ummuş olabilirim? Uyuşturucu kullanan insanların haberlerini yıllarca sunmuş bir insan olarak neden böyle bir suç işleyeyim?”

“ELLERİNİ BENİM ÜZERİMDEN YIKAMAYA ÇALIŞMIŞTIR”

Veyis Ateş, savunmasında Mehmet Akif Ersoy'a ilişkin de iddialarda bulundu. Ersoy’un yalan beyanda bulunduğunu savunan Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tutuklanmamdan 10 gün önce tutuklanan Mehmet Akif Ersoy benden bahsetmemiş. Sonra etkin pişmanlık ifadesinde ‘Uyuşturucu nedir bilmezdim, Veyis Ateş beni uyuşturucuya başlattı’ diyerek ellerini benim üzerimden yıkamaya çalışmıştır. Silivri’de avukat görüşünde karşılaştığımızda bana şunları söylemiştir: ‘Ağabey çok özür dilerim, bu şekilde ifade vermek zorundaydım, hakkını helal et. Bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk’ün el değiştirme davasına katacaklardı. Oradan da başıma ne gelecekti bilmiyorum. Özür dilerim’ demiştir. Buna da o esnada yanımda olan avukatım Kerem Akyer de tanıklık etmiştir.”

"BEBEK OTEL VE KÜTÜPHANE" İDDİALARINI YALANLADI

Kendisi aleyhinde beyanlarda bulunan Osman Tıraş’ın beyanlarını yalanlayan Ateş, tahliyesini isterken şu ifadeleri kullandı:

“Osman Tıraş benim Bebek Otel ve Kütüphane isimli mekana gittiğimi, mekanda sanatçı Aleyna Boz’un eşi Umut Evirgen’e uyuşturucu madde verdiğimi gördüğünü söylemiştir. Bebek otel ve Kütüphane isimli mekanlara hayatımda hiç gitmedim. Kütüphane isimli mekan olduğunu medyadan öğrendim. 9 aydır hücremde şunları düşünüyorum. Gerçekleşmemiş olanı nasıl ispatlayacağım. 20 yılda ekranlarda oluşturduğum kariyerim ayaklar altına alındı. Ekonomik hayatım zedelendi. Aleyhimde tek bir delil varsa önüme konulsun.”

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DOSYASI AYRILARAK İDDİANAME HAZIRLANDI

Veyis Ateş, kanalın eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un suç örgütü kurduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Ateş’in dosyası soruşturmadan ayrılarak hakkında ayrı bir iddianame düzenlendi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.

İDDİANAMEDE ÜÇ İSMİN BEYANLARI YER ALDI

İddianamede mağdur olarak yer alan Dilara Yıldız’ın ifadesinde, Veyis Ateş’in Mehmet Akif Ersoy ve Ebru Gülan ile birlikte bulundukları adrese kokain getirdiği öne sürüldü. Serap Şaylan’ın ifadesinde de Ateş’in aynı uyuşturucu maddeyi temin ettiği iddiasına yer verildi. Ebru Gülan’ın beyanlarında ise iddianamede suç örgütü lideri olarak tanımlanan Mehmet Akif Ersoy’un, “Veyis şimdi kokoreç getirecek” dediği ve Ateş’in yasaklı madde getirdiği ileri sürüldü.